В РДТЛ – фестиваль польских театров

В помещении Русского драматического театра Литвы начинается восьмой фестиваль «Вильнюсские польские сценические встречи», по традиции являющийся событием, объединяющим и представляющим общественности театральное искусство поляков Литвы и зарубежья.
© DELFI / Tomas Vinickas

Фестиваль открывается 19 октября премьерой спектакля вильнюсской польской театральной студии «Театр студио» по пьесе Славомира Мрожека «Эмигранты» (реж. Пётр Цырвус).

В программе фестиваля 19-23 октября выступают театральные коллективы из Польши, Украины, России, Австрии и Канады. Спектакли фестиваля играются на сценах Русского драматического театра, Вильнюсского театра «Леле» и в вильнюсском Доме культуры поляков.

Организатором фестиваля «Вильнюсские польские театральные встречи» является вильнюсская польская театральная студия «Театр студио» под руководством режиссёра Лилия Кейзик.

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