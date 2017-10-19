В РДТЛ – фестиваль польских театров

Фестиваль открывается 19 октября премьерой спектакля вильнюсской польской театральной студии «Театр студио» по пьесе Славомира Мрожека «Эмигранты» (реж. Пётр Цырвус).
В программе фестиваля 19-23 октября выступают театральные коллективы из Польши, Украины, России, Австрии и Канады. Спектакли фестиваля играются на сценах Русского драматического театра, Вильнюсского театра «Леле» и в вильнюсском Доме культуры поляков.
Организатором фестиваля «Вильнюсские польские театральные встречи» является вильнюсская польская театральная студия «Театр студио» под руководством режиссёра Лилия Кейзик.
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