В петербургском музее-квартире Иосифа Бродского "Полторы комнаты" пройдет встреча с главным героем открывающейся фотовыставки "Выдающийся литовский поэт Томас Венцлова в фотографиях", сообщает rg.ru.
Tomas Venclova
© DELFI / Kiril Čachovskij

Томас - известный литературовед, эссеист, переводчик и поэт, близкий друг Бродского.

Они познакомились в Вильнюсе в 1966 году и сохранили дружбу на всю жизнь. Бродский часто бывал в столице Литвы, его прибалтийской жизни посвящен часовой документальный фильм "Ромас, Томас и Иосиф" о трех товарищах: двух лириках (имеются в виду Бродский и Венцлова) и одном физике - Рамунасе Катилюсе.

В Петербург на "Литовские дни" приехал Томас Венцлова

Фильм был показан в "Полутора комнатах" в рамках "Литовских дней". Режиссер картины - Лилия Вьюгина, многократный номинант ТЭФИ. Лента рассказывает о глубинной связи Бродского с Литвой, о его частых визитах в Вильнюс, о дружбе и культурной роли Литвы в жизни поэта.

Сама выставка, приуроченная к 80-летию Томаса Венцловы, является своеобразным ответным жестом: в феврале-марте Фонд Бродского демонстрировал выставку "Полторы комнаты Иосифа Бродского в фотографиях" в Вильнюсе.

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