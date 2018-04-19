В Петербург на "Литовские дни" приехал Томас Венцлова

Томас - известный литературовед, эссеист, переводчик и поэт, близкий друг Бродского.

Они познакомились в Вильнюсе в 1966 году и сохранили дружбу на всю жизнь. Бродский часто бывал в столице Литвы, его прибалтийской жизни посвящен часовой документальный фильм "Ромас, Томас и Иосиф" о трех товарищах: двух лириках (имеются в виду Бродский и Венцлова) и одном физике - Рамунасе Катилюсе.

Фильм был показан в "Полутора комнатах" в рамках "Литовских дней". Режиссер картины - Лилия Вьюгина, многократный номинант ТЭФИ. Лента рассказывает о глубинной связи Бродского с Литвой, о его частых визитах в Вильнюс, о дружбе и культурной роли Литвы в жизни поэта.

Сама выставка, приуроченная к 80-летию Томаса Венцловы, является своеобразным ответным жестом: в феврале-марте Фонд Бродского демонстрировал выставку "Полторы комнаты Иосифа Бродского в фотографиях" в Вильнюсе.