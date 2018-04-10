Как сообщает пресс-служба президента, эта выставка, которая проходит под патронажем четырех президентов, приурочена к столетию государственности стран Балтии. На ней представлены работы художников, творивших на стыке 19-20 веков – живописцев, графиков, скульпторов. Их творчество, вне всякого сомнения, находилось под влиянием зародившегося во Франции символизма.
Половину экспонатов, которые Литва представляет в музее Орсе, составляют произведения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса: величественный "Рекс", картины циклов "Сотворение мира", "Сонаты", "Сказка", "Грусть" и другие произведения.
Здесь же – живописные работы Пятраса Калпокаса, Антанаса Жмуйдзинавичюса, Антанаса Вивульскиса, Адомаса Варнаса, Фердинандаса Рущицаса, Болеслава Буйки, скульптуры Пятраса Римши и А. Вивульскиса, проект обложки и издания книги Антанаса Ярошявичюса "Литовские кресты".
Эти экспонаты были отобраны в Литовском художественном музее в Вильнюсе и Художественном музее им. М. К. Чюрлёниса в Каунасе, которые вместе с Эстонским художественным музеем в Таллине и Латвийским национальным художественным музеем в Риге являются организаторами этой выставки. На выставке также представлены произведения и издания из частных коллекций и библиотек.
Все экспонаты застрахованы. На самую большую сумму – миллион евро – застрахована картина М. К. Чюрлёниса "Рекс".
Музей Орсе в Париже – один из самых знаменитых музеев мира, он славится крупнейшей коллекцией работ импрессионистов. Ежегодно музей посещает около 3 миллионов человек.
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