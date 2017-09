В Парижском музее д'Орсе покажут Чюрлёниса

Уже следующей весной работы 46-ти литовских символистов окажутся в одном из наиболее посещаемых музеев Европы. С начала апреля по середины июля работы литовских художников вместе с произведениями латвийских и эстонских авторов будут представлены на выставке "Искусство символизма Балтийских стран". На выставке будут показаны 133 работ, созданных с конца XIX века до 1918 года. "Лишь М.К. Чюрленис немного известен в Париже, и только среди очень хорошо информированных кругов, для остальных эти художники неизвестны. Поэтому первый контакт будет исключительно визуальным. (...) Это будет действительно событие в Париже, поскольку символизм Балтийских стран будет показан впервые", - сказала директор музея.

