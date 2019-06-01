В Паланге почтили память Стасиса Повилайтиса: здесь он останется навсегда

Как почтить память маэстро, решали несколько лет. Во время проходившего с 2016 года конкурса комиссия выбрала скромное, но значительное решение, которое вскоре будет осуществлено.
Конкурс выиграла архитектор Герда Антанайтите и художник скульптор Ромас Климавичюс, которые предложили память С. Повилайтиса почтить его автографом на фасаде концертного зала в Паланге.
"На конкурсе были действительно впечатляющие работы. Мне участвовать предложил Ромас Климавичюс. Когда мы думали, что создать, Ромас показал оригинал подписи певца, который у него был. Поскольку автограф неотделим от певца, его часто просят люди, поэтому мы решили его и увековечить. А концертный зал выбран потому, что на Летней эстраде С. Повилайтис много лет проводил концерты и много себя отдал именно там", – ранее DELFI говорила Г. Антанайтите.
По словам архитектора, в действительности было не легко угадать, кто станет победителем, поскольку все предложенные работы были интересными. В самоуправлении рассматривали различные идеи: дать имя С. Повилайтиса новому концертному залу, устроить музей маэстро в том же концертном зале, также предлагали назвать одну из улиц города в честь С. Повилайтиса. Другие предлагали скульптуру маэстро поставить у одного из самых посещаемых мест – Палангского моста.
Все же было решено в 2016 году объявить конкурс, во время которого и было решено почтить память маэстро его автографом на стене Летней эстрады концертного зала. Работы должны быть закончены уже в мае, поэтому отдыхающие в Паланге уже могут увидеть обновленный фасад концертного зала Паланге.
Фото https://www.f360.lt
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