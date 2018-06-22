В Паланге откроется XVIII летняя школа “Традиция”

Участники этого, единственного Балтийском регионе, а по масштабности, возможно, и во всей Европе, уникального форума – детские и молодёжные фольклорные коллективы, педагоги Литвы и зарубежья – все, кому дороги подлинные народные традиции.

Организаторам школы “Традиция” удаётся привлечь выдающихся педагогов из Литвы, России, Польши, Украины, Белоруссии, Грузии, которые помогают подрастающему поколению глубже понять историю и традиции, а зарубежным “островкам традиционной культуры” в нелёгком деле - воспитании молодого поколения, уважающего традиции своего народа, а значит и других народов, живущих рядом.

Достаточно назвать педагогов - Сергей Старостин, Андрей Котов, Ирина Некрасова, Екатерина Боярских, Елена Краснопевцева, Виктор Соловьёв, Елена Бессонова, Андрей Давыдов, Ксения Наумова, Татьяна Cопилка-Зачикевич, Евгений Ефремов, Мария Матейко, Ирена и Николай Захаровы и многие другие, и любой, кто причисляет себя к фольклорному миру, посчитает за честь участие в этой школе.

Школа "Традиция" © Organizatorių nuotr.

Вы на целых восемь дней попадаете в руки сразу нескольких знаменитых педагогов, которые ежедневно проводят мастер-классы, щедро делятся знаниями и, в итоге, вы глубоко погружаетесь в традицию и уже всё китчевое, если даже и присутствовало, никогда к вам не вернётся.

Здесь вы можете посетить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, народным играм, декоративно-прикладному искусству, изготовлению элементов народного костюма, усовершенствовать знания русского языка, истории, познакомиться с материалами, собранными в фольклорных экспедициях.

Для каждой возрастной группы разработана программа, а насыщенное расписание продумано до мелочей. Кроме занятий участников ждут вечера народных танцев, концерты в Музее янтаря в Ботаническом парке и многое другое.

Школа "Традиция" © Organizatorių nuotr.

Педагоги, заинтересованные в повышении уровня знаний и исполнительской культуры, будут обучаться на семинаре “Методика работы с детскими и молодёжными фольклорными ансамблями”, поучаствуют в работе круглого стола, получат сертификат о повышении квалификации. Для детей и молодёжи это хорошая возможность подружиться с единомышленниками из разных стран.

Организаторы школы “Традиция” Ирена и Николай Захаровы, полагаясь на свой многолетний опыт, уверены, что воспитание детей на основе народных традиций – самое верное, веками проверенное средство, если вы хотите вырастить не “искривлённое деревце”, а настоящего, мыслящего человека.

Школа не первый год проходит при поддержке Совета по культуре Литвы, Департамента национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Вильнюсского самоуправления и др.