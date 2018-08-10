В пятой серии под названием "Шарик хочет телефон" пес Шарик решает прославить ферму Простоквашино, сняв "бактериальный" ролик для YouTube.
Шарик озабочен тем, что на его блог в интернете почти никто не подписан, и задается целью привлечь новых фолловеров. Проанализировав самые популярные ролики, герой решает "запостить котика". Выбор тут же падает на Матроскина.
В качестве награды Шарик ждет, что кот Матроскин купит ему новый телефон. Однако тот не желает становиться звездой интернета.
"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. На киностудии напомнили, что всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.
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