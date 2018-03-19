В Новой Вильне покажут шоу-программу "Кролики"

Народные артисты Украины Владимир Моисеенко и Владимир Данилец приглашают любителей посмеяться души на свои предстоящие гастроли в Европе приуроченные к творческому юбилею артистов.

Звездный дуэт артистов образовался в 1987 году. Это творческий тандем завоевал любовь публики благодаря своей харизматичности, искренности, легкому искрометному юмору, который понятен каждому.

Их шоу-программы собирают полные залы, и это неудивительно: они дарят ни с чем несравнимые минуты искреннего смеха и безудержной радости. За годы совместного творчества артисты обрели популярность не только в Украине и России, но и за рубежом. Их номера мгновенно разлетаются на цитаты, а легендарный номер «Кролики» стал настоящим хитом.

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец стали лидерами среди артистов развлекательного жанра. Их признала не только публика, но и самое строгое жюри: творческий тандем побеждал на множестве конкурсов, стал обладателем Кубка им.Аркадия Райкина, а их программа «Проснись и пой» получила «Золотое перо». Но поклонники знают их как «кроликов» — это номер можно смотреть десятки раз и каждый смеяться как в первый раз.

На своих ярких и неординарных концертах артисты перевоплощаются во множество интересных персонажей.

Номера сменяют друг друга один за одним, и каждый новый скетч «Кроликов» запоминается зрителям своим великолепным юмором. Яркий тому пример — знаменитый номер «Кролики прилетели», который публика впервые увидела в программе «Аншлаг-Аншлаг» еще в начале карьеры знаменитого дуэта. Именно после этого номера к дуэту буквально «приросло» название «Кролики». И хотя артисты выступают уже двадцать пять лет, их номера не утратили актуальности и яркости. Совсем наоборот — с каждым годом их талант раскрывается всё больше.

Предстоящий концерт в Новой Вильне — это два часа блестящего юмора. Зажигательный дуэт представит не только свои знаменитые хиты, но и новые номера. Эксцентричный и невероятно смешной дуэт подарит зрителям яркие образы, увлекательные номера, неподражаемую мимику. Билеты можно приобрести на сайте bilietai.lt