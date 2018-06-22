Идея скульптуры рождена всемирно известной фотографией Антанаса Суткуса, сделанной им в 1965 году, когда Сартр со своей супругой Симоной де Бовуар побывал в Неринге. На фотографии – одинокая фигура человека, упорно идущего вперед, несмотря на ветер и уходящий из-под ног песок дюны.

Этот образ стал неотъемлемой частью имиджа писателя, послужил источником вдохновения при создании бронзовой скульптуры Сартра, установленной во дворике Национальной библиотеки Франции.

Бронзовую скульптуру на основе фотоснимка А.Суткуса "Против ветра" создал скульптор Клаудиюс Пудимас.

В церемонии открытия приняли участие мэр Неринги Дарюс Ясайтис, посол Франции в Литве Филипп Жанто, руководитель Национального парка Куршской косы Аушра Фессер, представители общественности.

"Благодаря мэру Д.Ясайтису Сартр вернулся в Ниду, где вместе с С.Де Бовуар открыл окно между Литвой и Францией того времени", - сказал BNS посол Ф.Жанто.

Тот визит оставил глубокое впечатление у литовских деятелей культуры, но критики при этом отмечали, что советская власть этот визит использовал в своих целях для пропаганды.

Власти Неринги надеются, что скульптура станет центром привлечения туристов из Франции.