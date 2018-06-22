Идея скульптуры рождена всемирно известной фотографией Антанаса Суткуса, сделанной им в 1965 году, когда Сартр со своей супругой Симоной де Бовуар побывал в Неринге. На фотографии – одинокая фигура человека, упорно идущего вперед, несмотря на ветер и уходящий из-под ног песок дюны.
Этот образ стал неотъемлемой частью имиджа писателя, послужил источником вдохновения при создании бронзовой скульптуры Сартра, установленной во дворике Национальной библиотеки Франции.
Бронзовую скульптуру на основе фотоснимка А.Суткуса "Против ветра" создал скульптор Клаудиюс Пудимас.
В церемонии открытия приняли участие мэр Неринги Дарюс Ясайтис, посол Франции в Литве Филипп Жанто, руководитель Национального парка Куршской косы Аушра Фессер, представители общественности.
"Благодаря мэру Д.Ясайтису Сартр вернулся в Ниду, где вместе с С.Де Бовуар открыл окно между Литвой и Францией того времени", - сказал BNS посол Ф.Жанто.
Тот визит оставил глубокое впечатление у литовских деятелей культуры, но критики при этом отмечали, что советская власть этот визит использовал в своих целях для пропаганды.
Власти Неринги надеются, что скульптура станет центром привлечения туристов из Франции.
В Паланге откроется XVIII летняя школа “Традиция”
С 24 июня по 1 июля 2018 года в г. Паланге будет проходить XVIII...
В Ниде открыли памятник французскому философу и писателю Жану Полю Сартру (3)
В Ниде в четверг открыли памятник Нобелевскому...
"Против ветра": в Ниде открывают скульптуру в память о визите Жана-Поля Сартра
В четверг в Ниде открывается скульптура в память о...
Президенту Ирландии вручены регалии почетного доктора Университета Витаутаса Великого (2)
В среду президенту Ирландии Майклу Хиггинсу в Каунасе...
Режиссера и депутата Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями (8)
Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре...
TOP новостей
Любовь народа к президенту меркнет: какую ошибку допустила Грибаускайте (201)
Из-за политических скандалов третий месяц подряд...
Латышей смешат жалобы литовцев на высокие цены в Паланге (43)
Молодые мужчины, приехавшие на отдых в Палангу с...
Осталось лишь одно голосование: как после введения новшеств изменятся зарплаты в Литве (11)
22 июня депутаты парламента Литвы начали голосовать...
Глава МИД Литвы: эффект от бойкота ЧМ-2018 "не очень чувствуется" (95)
Находящийся с официальным визитом в Украине министр...
Самая красивая деревня Литвы: усадьбы здесь стоят 200 000 евро (37)
Самой красивой литовской деревней выбрали Грабийолай...