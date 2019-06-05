По случаю двухсотого юбилея Станислава Монюшко в Литовском музее театра, музыки и кино открывается выставка, которая представит 18-летний период жизни и творчества белорусского и польского композитора в столице Литвы. Об этом сообщает сайт учреждения культуры.
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Станислав Монюшко считается одним из выдающихся европейских композиторов эпохи Романтизма. Чаще всего его сравнивают с Фредериком Шопеном. Уроженец фольварка Убель Игуменского района Минской губернии обучался музыке сначала у матери, позже – в Минске, Варшаве и Берлине.

На либретто белорусского драматурга Винцента Дунина-Марцинкевича С. Монюшко создал спектакль "Идиллия", став таким образом создателем белорусской национальной классической оперы.

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В Вильну композитор впервые приехал в 1836 г. На протяжении нескольких лет он служил органистом костёла Св.Иоаннов, дирижёром оркестра Виленского городского театра, давал частные уроки музыки.

В Вильне С.Монюшко создал свои знаменитые музыкальные произведения: кантаты на литовскою тематику "Милда" и "Нийоле", 4 "Остробрамские литании", фантастическую увертюру "Сказка", которая была представлена в 1849 г. в Петербурге.

В 1848 г. популярность С.Монюшко принесла и опера "Галька", концертное исполнение которой прошло в доме Мюллеров. Сценическая постановка оперы осуществилась в Виленском городском театре (теперь - здание городской Ратуши).

После триумфа оперы на сцене Варшавского Большого театра в 1858 г. С.Монюшко получил предложение стать там дирижёром, поэтому вместе с семьёй переехал в польскую столицу.

Выставка, которая продлится до 27 октября 2019 г., является подарком музея к 200-летию композитора. Во время её открытия будет представлена и интерактивная книга с произведениями С.Монюшко.

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