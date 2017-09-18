По его словам, причиной смерти стала болезнь. Дата и место похорон пока неизвестны, их сообщат позднее.
Соткилава родом из Грузии. В 1965 году он окончил Тбилисскую консерваторию. В этом же году начал работать в Грузинском театре оперы и балеты имени Палиашвили. В 1973 году состоялся его дебют в Большом театре, через год Соткилава вошел в состав труппы. С 1976 преподавал в Московской консерватории, был профессором кафедры сольного пения.
В 1973 году получил звание народного артиста грузинской ССР, в 1979 году — звание народного артиста СССР.
В июле 2015 года стало известно о том, что Соткилаве диагностировали онкологическое заболевание. Врачи обнаружили злокачественную опухоль в поджелудочной железе. Певец прошел курс лечения в России и Германии, после чего вернулся к творчеству.
Одинока ли "Матильда"? Фильмы, вызывавшие протесты
До выхода на экраны (если этот выход вообще состоится)...
В Москве умер оперный певец Зураб Соткилава
В Москве умер известный оперный певец Зураб Соткилава....
Писатель Ерофеев: Карл Маркс был блестящим экономистом, но виноват в гражданской войне (7)
150 лет назад был опубликован первый том "Капитала" Карла...
Новый сезон в Русском театре: "Пигмалион", "Одинокие" и "Русский роман" (3)
Русский драматический театр Литвы свой 72-й сезон...
TOP новостей
Главяцкас: пенсионный возраст надо пересмотреть (24)
Пенсионный возраст надо увеличить, чтобы открыть...
Посол Литвы в Вашингтоне: Россия стремится запугать Европу в энергосекторе (37)
Такими проектами, как Белорусская АЭС в Островце,...
Wizz Air начинает летать из Вильнюса в Варшаву (1)
В понедельник венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air...
Р.Валатка. Как изгнать село из Вильнюса и литовца? (76)
Столетие Вильнюсской конференции, которая возвысила...
В Литве начались учения голландских военных (5)
В понедельник начались недельные учения боевой группы...