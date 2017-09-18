В Москве умер оперный певец Зураб Соткилава

По его словам, причиной смерти стала болезнь. Дата и место похорон пока неизвестны, их сообщат позднее.

Соткилава родом из Грузии. В 1965 году он окончил Тбилисскую консерваторию. В этом же году начал работать в Грузинском театре оперы и балеты имени Палиашвили. В 1973 году состоялся его дебют в Большом театре, через год Соткилава вошел в состав труппы. С 1976 преподавал в Московской консерватории, был профессором кафедры сольного пения.

В 1973 году получил звание народного артиста грузинской ССР, в 1979 году — звание народного артиста СССР.

В июле 2015 года стало известно о том, что Соткилаве диагностировали онкологическое заболевание. Врачи обнаружили злокачественную опухоль в поджелудочной железе. Певец прошел курс лечения в России и Германии, после чего вернулся к творчеству.