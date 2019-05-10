В мае Литературный музей А. Пушкина зовёт на выставку, лекцию, игры и чаепитие

В мае 2019 г. Литературный музей А. Пушкина в Вильнюсе готовит целый ряд культурных мероприятий.
Monument to A. Pushkin in Markučiai
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10 мая (пятница) в 12 часов Литературный музей А. Пушкина приглашает на открытие выставки живописи Римы Русиновой "Цвета Литвы". Выставка продлится до 30 мая 2019 г. На открытие выставки вход свободный.

11 мая (суббота) в 13 часов Литературный музей А. Пушкина приглашает на лекцию "Пушкин – 220: газетные публикации об А. С. Пушкине и его семье (до 1917 г.)". Лекция посвящена фактам и мифам об А. С. Пушкине, его семье и окружении в дореволюционных газетных публикациях. Встречу ведут сотрудницы Литературного музея А. Пушкина Анастасия Архипова и Эллина Аверина.

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Мероприятие продолжительностью 1,5 часа будет проходить на русском языке.

Входной билет:
Полный – 1,20 €
Льготный (учащимся, студентам, пенсионерам) – 0,60 €

12 мая (воскресенье) в 14 часов Литературный музей А. Пушкина приглашает на мероприятие "Музыкальная гостиная: Анна Тураносова-Абрас. Поэзия и музыка".

Анна Тураносова-Абрас – поэтесса, публицист, автор и исполнитель в жанре современного городского романса, лауреат многих конкурсов, в том числе – Висагинского международного конкурса авторов-исполнителей "Седьмая струна – 2014" и Международного фестиваля поэзии "Славянские объятия" (Варна, Болгария). Выступала в знаменитом арт-кабаре Петербурга "Бродячая собака". По её сценарию и с её участием поставлен в Русском драматическом театре Литвы музыкальный спектакль "А эту зиму звали Анна…" Член ЛИТО "Логос", региональный представитель РО МАПП в Висагинасе.

Входной билет:
Полный – 1,20 €
Льготный (учащимся, студентам, пенсионерам) – 0,60 €

18 мая (суббота), 18.00 - 23.50
НОЧЬ МУЗЕЕВ 2019

В ночь музеев в Литературном музее А. Пушкина пройдет мероприятие "Живые традиции XIX века и их продолжение в XXI.: игры дворян – прошлое и будущее". Участников ждет игра "Найди…" и лекция о популярных дворянских играх XIX в. и их актуальности в современном мире.

  • 18.00 – игра "Найди…", 18.30 – лекция "Игры XIX века и их продолжение в XXI веке" на литовском языке.
  • 19.00 – игра "Найди…", 19.30 – лекция "Игры XIX века и их продолжение в XXI веке" на русском языке.
  • 20.00 – игра "Найди…", 20.30 – лекция "Игры XIX века и их продолжение в XXI веке" на литовском языке.
  • 21.00 – игра "Найди…", 21.30 – лекция "Игры XIX века и их продолжение в XXI веке" на русском языке.
  • 22.00 – игра "Найди…", 22.30 – лекция "Игры XIX века и их продолжение в XXI веке" на литовском языке.
  • 23.00 – свободное посещение.


Вход свободный.

19 мая (воскресенье) в 14 часов Литературный музей А. Пушкина приглашает на мероприятие "Кулинарные чтения: обзор кулинарных книг XIX века".

Мероприятие посвящено кулинарным книгам XIX века. Поговорим о формировании вкусов дворян, авторах и собирателях поваренных книг, а также о том, как изменились рецепты известных блюд и какие их эквиваленты существуют в современном мире. Встречу ведёт Наталья Андреева.

Мероприятие продолжительностью 1,5 часа будет проходить на русском языке.

Входной билет:
Полный – 1,20 €
Льготный (учащимся, студентам, пенсионерам) – 0,60 €

25 мая (суббота) в 12 часов Литературный музей А. Пушкина приглашает принять участие в новом цикле мероприятий – "Нечайные истории в Маркутье: чай".

Встреча пройдет за чашкой чая и угощениями. Тема первого мероприятия цикла – чай. Поговорим об истории чая, его видах и сортах, а также обсудим любопытные факты, связанные с чаепитием.

Встречу ведут сотрудницы Литературного музея А. Пушкина Анастасия Архипова и Эллина Аверина.

Внимание! Мероприятие предназначено для взрослых (18+). Обязательна предварительная регистрация по эл. почте puskino.muziejus@inbox.lt. Количество мест ограничено.

Мероприятие продолжительностью 2 часа будет проходить на русском языке.

Стоимость билета – 3 €.

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