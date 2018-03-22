В Литве выступит исполнитель Alekseev - участник "Евровидения-2018"

Он является триумфатором в номинации «Открытие года» по версии первой музыкальной премии YUNA, в номинации «Прорыв года» музыкальной премии M1 Music Awards.

Шоу-бизнес с радушием принял Никиту в свои ряды: Ани Лорак подарила ему клип, Ирина Билык пригласила выступить на своем концерте, Потап создал ремикс на песню Никиты, Алан Бадоев безвозмездно снял клип.

Первый сингл артиста «Пьяное солнце» стал хитом - 100 000 тысяч скачиваний песни на iTunes. «Пьяное солнце» - первая русскоязычная песня, попавшая в «Тор-100» мирового чарта Shazam по итогам недели.

В мае 2018 года Alekseev представит Беларусь на международном конкурсе «Евровидение» в Португалии со своим хитом «Forever».

В финале Национального отбора в Минске исполнитель набрал максимальное количество баллов от жюри и победил в зрительном голосовании, покорив своим номером. В постановке артиста впервые в мире была использована технология гибкого экрана.