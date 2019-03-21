Показы фильма проходят в городах: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис, Мариямполе, Висагинас, Варена.

«Медведи Камчатки. Начало жизни» (2018) режиссёров Владислава Гришина и Ирины Журавлёвой — это история двух медведиц и их детёнышей: Самапятой с четырьмя малышами и Теслы с двумя медвежатами. Идейным вдохновителем фильма стал известный фотограф дикой природы, подвижник заповедного дела России, двукратный победитель конкурса BBC «Фотограф дикой природы» Игорь Шпиленок. Вместе с братом, кинодокументалистом Дмитрием Шпиленком, он поставил цель рассказать о первом, самом насыщенном годе жизни бурых медвежат и их приключениях, о том, как малыши познают окружающий мир и учатся избегать опасностей, которые подстерегают их в окружении сородичей. Основная часть съёмок проходила на территории Южно Камчатского федерального заказника им Т.И. Шпиленка в окрестностях Курильского озера — крупнейшего в Евразии нерестилища нерки, где ежегодно летом и осенью собираются десятки медведей.

Игорь Шпиленок, фотограф-натуралист:

— Про камчатских медведей можно рассказывать бесконечно, и главная задача нашего фильма — показать, какие это удивительные животные. Да, это крупные хищники, вооруженные зубами и когтями, но мне всегда хотелось, чтобы у людей возникло желание их охранять. Сейчас в Южно Камчатском заказнике обитает более 1000 особей, а в целом на Камчатке — около 20 000 медведей, но даже здесь, где, казалось бы, все благополучно, появляются новые добывающие предприятия — всё это разрушает места их обитания. Но главное богатство Камчатки — это ее дикая природа, поэтому такой фильм будет очень важен для сохранения вида.

Съемки стали возможны благодаря краудфандинговой кампании, которую поддержали полторы тысячи человек из России, Норвегии, Италии, Германии, Эстонии, Польши, Чехии, Исландии, Франции, США, Латвии, Литвы, Беларуси и других стран.

Документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная группа LESFILM наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно Камчатского федерального заказника им. Т.И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России. «Медведи Камчатки. Начало жизни» — это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку отведена роль наблюдателя. Наша цель — погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях. Проект реализовала команда профессионалов, знатоков дикой природы. Идейный вдохновитель — фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, снимающий диких обитателей Камчатки уже 10 лет. Консультировал команду Валентин Пажетнов, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ.

Закадровый голос — актёр театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Белый.