В рамках этой программы именитые члены жюри продолжают свой путь по странам Балтии в поисках талантливых молодых исполнителей, чтобы отобрать самых лучших для выступления в финале шоу "BRAVO!". Победитель телешоу получит право на бесплатную запись собственной песни и съёмку клипа.

В литовском кастинге финалистка ″Евровидения″ Эвелина Сашенко просмотрела трёх юных участниц, однако не сумела выбрать из них финалистку конкурса. Свое нестандартное решение член жюри шоу ″BRAVO!″ объяснила так.

- Это решение далось мне очень тяжело, - призналась Эвелина. - Эти девочки симпатичные, хорошенькие, но я думаю, что они ещё не готовы к выступлению в нашем проекте. Проект сложный, надо быстро ориентироваться, надо не стесняться, надо идти и бороться за себя, надо быть яркой. А этим девочкам надо немножко подрасти.

Третий выпуск шоу ″BRAVO!″ смотрите на телеканале ETV+ в воскресенье 18 марта в 20:30.

Для справки: В шоу ″BRAVO!″ принимают участие вокалисты в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве.

Программа создана ForestBird production и Media Resources production по заказу телеканала ETV+. Главный редактор ETV+ Дарья Саар, генеральный продюсер Михаил Вальтфогель, продюсер Ольга Харчук.