Проведение конкурса "Евровидения" в Израиле оказалось под угрозой срыва, так как государственная израильская телерадиокорпорация "Кан", ставшая главным постановщиком этого шоу, до сих пор не получила разъяснений о готовности государства инвестировать в песенный конкурс.
Izraelio atstovė Netta Barzilai
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Кан" должна была передать финансовые гарантии на проведение "Евровидения" до 1 августа, однако была вынуждена попросить отсрочку до 14 августа, так как в министерстве финансов Израиля отказывались давать гарантии вместо корпорации.

Таким образом, до срыва проведения "Евровидения" в Израиле остались всего сутки. Об этом заявил в своем письме на имя премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху глава совета корпорации "Кан" Гиль Омер. Он предупредил, что если в течение ближайших суток не будут переведены 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу (EBU), то Израилю придется отказаться от права проведения конкурса в 2019 году, завоеванного певицей Нетой Барзилай, победившей на музыкальном шоу в мае 2018 года.

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Как сообщил Омер, глава Минфина пообещал лишь вынести на обсуждение кабинета министров вопрос о покрытии государством залоговой суммы, но дал понять, что в бюджете не предусмотрены такие расходы.

А руководство телерадиокорпорации "Кан" не намерено вкладывать деньги в конкурс, опасаясь, что от него придется отказаться. В этом случае залог в 12 млн евро останется у европейского оргкомитета.

Как сообщалось ранее, корпорация "Кан" оценила расходы на проведение "Евровидения" в 2019 году в 157 миллионов шекелей (почти 43 млн долларов).

При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в 14,5 млн долларов. Поэтому разницу в 28 с лишним миллионов долларов телерадиокорпорация требует из государственного бюджета Израиля. В свою очередь в Минфине утверждают, что "Кан" завысил расходы на проведение конкурса, приводя в пример Австрию, Украину, Португалию и Швецию, которая вообще потратила на "Евровидение" всего 8 миллионов долларов.

NEWSru.com
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