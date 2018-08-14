"Кан" должна была передать финансовые гарантии на проведение "Евровидения" до 1 августа, однако была вынуждена попросить отсрочку до 14 августа, так как в министерстве финансов Израиля отказывались давать гарантии вместо корпорации.
Таким образом, до срыва проведения "Евровидения" в Израиле остались всего сутки. Об этом заявил в своем письме на имя премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху глава совета корпорации "Кан" Гиль Омер. Он предупредил, что если в течение ближайших суток не будут переведены 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу (EBU), то Израилю придется отказаться от права проведения конкурса в 2019 году, завоеванного певицей Нетой Барзилай, победившей на музыкальном шоу в мае 2018 года.
Как сообщил Омер, глава Минфина пообещал лишь вынести на обсуждение кабинета министров вопрос о покрытии государством залоговой суммы, но дал понять, что в бюджете не предусмотрены такие расходы.
А руководство телерадиокорпорации "Кан" не намерено вкладывать деньги в конкурс, опасаясь, что от него придется отказаться. В этом случае залог в 12 млн евро останется у европейского оргкомитета.
Как сообщалось ранее, корпорация "Кан" оценила расходы на проведение "Евровидения" в 2019 году в 157 миллионов шекелей (почти 43 млн долларов).
При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в 14,5 млн долларов. Поэтому разницу в 28 с лишним миллионов долларов телерадиокорпорация требует из государственного бюджета Израиля. В свою очередь в Минфине утверждают, что "Кан" завысил расходы на проведение конкурса, приводя в пример Австрию, Украину, Португалию и Швецию, которая вообще потратила на "Евровидение" всего 8 миллионов долларов.
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