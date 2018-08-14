08.07 | 19 час. | ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ | БИРУТЕ МАР "ЛЮБОВНИК" по роману М. Дюрас (Литва) | JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17

БИРУТЕ МАР – звезда и символ многих театральных фестивалей, каждый ее новый спектакль – это настоящий праздник. В мире моно театра Бируте Мар называют королевой жанра и это не случайно. Посетив спектакль, зритель может убедиться в этом сам. Спектакль удивляет, ошеломляет, потрясает до слез.

Фестиваль Перекресток © Фото организаторов

08.07 | 20:15 час. | ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ | АРТ-ГРУППА "БЕЛАРУСЫ" КОНЦЕРТ | Друскининкайская площадь развлечений, Вильняус ал. 24 (Вход свободный)

08.09 | 19 час. | Д.Балыко "ПСИХОАНАЛИЗ – ЭТО ИСКУССТВО" эроти(лири)ческая комедия 18+ (Беларусь, Могилевский драматический театр) | Эглес санаторий, ул. Эглес 1

Комедия «Психоанализ – это искусство» поставлена по пьесе белорусского драматурга Дианы Балыко «Психоаналитик для психоаналитика».

08.10 | 19 час. | Ф.Достоевский „КРОТКАЯ“ (Россия, Москва, театр „Kомната4“) | JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17

Сюжет фантастического рассказа (именно к такому жанру отнёс свою историю Фёдор Михайлович) Достоевского «Кроткая» прост и сложен одновременно: ростовщик с горьким прошлым обретает любовь к загнанной и нищей молодой девушке, но, парадоксальным образом, оказывается не готов к большому чувству из-за неспособности свести счёты

08.11 | 19 час. | ВЛАДАС БАГДОНАС „ОСТАЮЩИМСЯ БЫТЬ“ вечер - концерт (Литва)| Эглес санаторий, ул. Эглес 1

Владас Багдонас – один из известных литовских и российских актеров театра и кино. Он также известен как театральный педагог, режиссер, автор и исполнитель песен.

Широкое признание к нему пришло после исполнения им роли Нико Пиросманишвили в спектакле „Пиросмани, Пиросмани“ Эймунтаса Някрошюса.

Фестиваль Перекресток © Фото организаторов

08.12 | 19 час. | АЛЛА АЗАРИНА „ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА“ по творчеству Булата Окуджавы (Россия, Москва) | Драугистес санаторий, ул. Кревес 7

В спектакле "Любовь и разлука" сквозь стихи и песни, интервью перед нами проходит все, что вдохновляло Булата Шаловича на творчество. Здесь и Москва со старым Арбатом, и Грузия, и незабываемые годы войны и любовь... Прозвучит также фрагмент из романа "Путешествие дилетантов", и прошлое перестает быть прошлым. В этом и есть секрет Окуджавы. Все, о чем бы он ни писал - всегда современно, всегда сегодняшний день.

08.13 | 19 час. | АЛЕКСАНДРА ТАРНОВСКА „МОНОЛОГ АКТРИСЫ“ (Украина, Херсонский театр им. М.Кулиша)| Кафе санатория Беларусь, ул. Майронио 2

Спектакль заслуженной артистки Украины Олександры Тарновськой – это история актрисы, которая пожертвовала собою, театром, карьерой ради любви к мужу, известному математику, борцу за свободу, которого заставили покинуть родину. Это история полная горечи, потерь, невосполнимых утрат, но с всепобеждающим чувством любви и человеческого достоинства.

08.14 | 19 час. | Д. Хармс „ЛЮ-БОФ“ (Армения, Ереванский театр Гамазгян) | Эглес санаторий, ул. Эглес 1

Спектакль «ЛЮ-БОФ» Ереванского государственного театра «Амазгаин» стал не то чудом, не то абсурдом. И не случайно, ведь он сделан по произведениям Даниила Хармса – самого неординарного из русских писателей. Хоть его творчеством и завершается классический русский авангард, однако оно актуально по сей день: Хармсово восприятие мира, порой доходящее до абсурда, как нельзя точно передает дух нынешней эпохи.

08.15 | 19 час. | АННА ГЛЯНЦ-МАРГУЛИС „ЯБЛОКИ“ по рассказу Д. Рубиной (Израиль, театр Лестница)| Эглес санаторий, ул. Эглес 1 (Зал конференций)

В начале 80-ых, в непроходимых дебрях "эпохи застоя", молодая писательница приезжает из Ташкента в Москву. В последний день визита она выполняет обещание, данное своему коллеге - приносит его рассказ в редакцию еврейского журнала. Неожиданная встреча, провоцируя прихотливую память, возвращает героиню в дни ее детства и даже раньше....

08.16 | 19 час. | М. Ионес „КАМНИ В КАРМАНАХ“ комедия (Словакия, театр „Контра“)| Кафе санатория Беларусь, ул. Майронио 2

Пьеса, написанная в 1999г одной из известнейших сегодня драматургов Северной Ирландии, Мари Джонес принесла ей огромный коммерческий успех и стала театральном хитом. Живой язык, юмористичность ситуаций и яркая театральность пьесы импонирует и зрителю.

08.17 | 19 час. | Ф. М. Достоевский „ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ“ (Литва, театр-студия „Theaomai“) | JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею 17

08.18 | 19 час. | ЮЛИЯ РУТБЕРГ „КАБАРЕ „Бродячая собака“ (Россия, Москва, театр им. Евг. Вахтангова) | Эглес санаторий, ул. Эглес 1

„Когда я увидела фильм «Кабаре», то просто с ума сошла. Я давно мечтала играть в этом жанре, потому что это сплав музыки, слова, пластики, актерской игры. При этом разговор идет на вечные темы и о гениальных людях. В репертуарном театре всегда есть некая четвертая стена. Не важно, играете вы Шекспира или Чехова, зритель остается в роли наблюдателя. В кабаре, по определению, четвертая стена отсутствует. Так что то, что сделали мы, принципиально иное: в кабаре основным партнером артиста является именно публика. Я пою, танцую, читаю стихи, рассказываю истории… » - Ю.Рутберг о своем спектакле.