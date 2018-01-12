В "Доме Чюрлениса" - выставка Руты Катилюте

На выставке представлены работы, отражающие творческий поиск художницы – малоформатные картины на бумаге, холсте, выполненные масляными красками, пастелью или в смешанной технике.
Часть экспозиции – это головоломка из минималистических абстракций, написанных на бумаге, холсте или на маленьких его отрезках, а также расписные веера. В колорите работ доминируют субтильные, зимние цвета, переплетающиеся с теплыми светло-коричневыми тонами, внимание привлекают и синие акценты – своеобразная визитная карточка художницы. Цветовая гамма отображает зимнюю палитру красок и органично сливается с выставочным пространством.
Размеры работ невелики, соразмерны имеющемуся пространству. Несмотря на свой минимализм, работы Р. Катилюте сохраняют свою монументальность.
Р. Катилюте принимает активное участие в деятельности «Дома Чюрлениса» со дня его основания. В 1996 г. она переписала занавес для сцены, написанный М. К. Чюрленисом для общества «Рута» в 1909 г. В том же самом году в «Доме Чюрлениса» прошла ее выставка «Знаки света», а в 2007 г. художница представила выставку своих рисунков.
В преддверии празднования 100-летия восстановления Литовского государства выставкой работ. Р. Катилюте «Дом Чюрлениса» открывает цикл выставок «Лауреаты Национальной премии гостят в Доме Чюрлениса».
Национальна премия в области культуры и искусства была вручена Р. Катилюте в 2016 г.
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