В День театра вахтанговцы представят две книги о своих знаменитостях

В Международный день театра вахтанговцы представит две новые книги — о народной артистке СССР Юлии Борисовой и композиторе Фаустасе Латенасе — двух творческих личностях, без которых невозможно представить сегодня Вахтанговский театр, сообщили в пресс-службе московского театра.
Faustas Latėnas
© DELFI / Tomas Vinickas

Обе книги изданы театром им. Вахтангова совместно с издательством "Театрал" в начале 2018 года. Презентация состоится в День театра 27 марта в театральном арт-кафе.

"Люблю. Юля"

Книга известного театроведа и критика Веры Максимовой, которая называется "Люблю. Юля" посвящена народной артистке СССР, Герою социалистического труда, лауреату Госпремий и множества других наград, кумиру нескольких поколений зрителей Советского Союза Юлии Константиновне Борисовой, ее жизни и творчеству. Борисова никогда не давала и не дает интервью. Но для данного издания она впервые сделала исключение.

"Музыка и театр"

Вторая книга Дайвы Шабасявичене и Расы Васинаускайте называется "Музыка и театр. Композитор Фаустас Латенас". Эта книга о Латенасе представляет собой перевод литовского издания на русский язык. В ней наряду со статьями литовских коллег композитора, в отдельную главу — "Говорят вахтанговцы" включены новые материалы, написанные Римасом Туминасом, Дмитрием Трубочкиным и участниками спектаклей, для которых написал Латенас прекрасную музыку. О нем говорят: Галина Коновалова, Людмила Максакова, Евгений Князев, Владимир Симонов, Сергей Маковецкий и другие.

Приложением к книге является аудиодиск "HARMONIA = THEATRUM", в который вошла авторская музыка композитора, звучащая в спектаклях театра: от "Ревизора" до "Царя Эдипа".

В презентации примут участие Юлия Борисова, Фаустас Латенас, художественный руководитель театра Римас Туминас. Ведущий — помощник худрука по творческим вопросам Дмитрий Трубочкин.

РИА "Новости"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

В День театра вахтанговцы представят две книги о своих знаменитостях

В Международный день театра вахтанговцы представит две...

Ивашкявичюс: пока мы сильны в театре, нас никто не уничтожит (4)

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день театра.

Каролина Лындо из Пабраде лидирует в шоу ″BRAVO!″ (5)

В воскресенье на телеканалах ETV+ (Эстония), LRT Kultura (Литва),...

В Украине не покажут комедию про Путина в Крыму (21)

Жителей Украины лишили возможности посмеяться над...

Макаревич представил новый клип на песню "Либо это, либо то" (5)

Музыкант Андрей Макаревич представил новый клип на...

TOP новостей

Соцмин предупреждает: часть жителей Литвы может остаться без социальных выплат (5)

Жители Литвы , которые своевременно не декларируют...

Тайная жизнь Венцкене в США: стала длинноволосой хозяйкой цветочного магазина (10)

Редакция портала DELFI получила документы, связанные с...

Новые запреты в парламенте: на этот раз крестовый поход против секс-товаров (57)

Правительство Литвы хочет, чтобы секс-товары...

На Пасху ожидается контрастная погода (1)

В выходные дни будет немного теплее, зато в понедельник...

Губернатор Тулеев назвал митингующих "не родственниками, а оппозиционерами" (36)

В центре Кемерово прошел стихийный митинг в память о...