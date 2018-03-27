Обе книги изданы театром им. Вахтангова совместно с издательством "Театрал" в начале 2018 года. Презентация состоится в День театра 27 марта в театральном арт-кафе.
"Люблю. Юля"
Книга известного театроведа и критика Веры Максимовой, которая называется "Люблю. Юля" посвящена народной артистке СССР, Герою социалистического труда, лауреату Госпремий и множества других наград, кумиру нескольких поколений зрителей Советского Союза Юлии Константиновне Борисовой, ее жизни и творчеству. Борисова никогда не давала и не дает интервью. Но для данного издания она впервые сделала исключение.
"Музыка и театр"
Вторая книга Дайвы Шабасявичене и Расы Васинаускайте называется "Музыка и театр. Композитор Фаустас Латенас". Эта книга о Латенасе представляет собой перевод литовского издания на русский язык. В ней наряду со статьями литовских коллег композитора, в отдельную главу — "Говорят вахтанговцы" включены новые материалы, написанные Римасом Туминасом, Дмитрием Трубочкиным и участниками спектаклей, для которых написал Латенас прекрасную музыку. О нем говорят: Галина Коновалова, Людмила Максакова, Евгений Князев, Владимир Симонов, Сергей Маковецкий и другие.
Приложением к книге является аудиодиск "HARMONIA = THEATRUM", в который вошла авторская музыка композитора, звучащая в спектаклях театра: от "Ревизора" до "Царя Эдипа".
В презентации примут участие Юлия Борисова, Фаустас Латенас, художественный руководитель театра Римас Туминас. Ведущий — помощник худрука по творческим вопросам Дмитрий Трубочкин.
В День театра вахтанговцы представят две книги о своих знаменитостях
В Международный день театра вахтанговцы представит две...
Ивашкявичюс: пока мы сильны в театре, нас никто не уничтожит (4)
Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день театра.
Каролина Лындо из Пабраде лидирует в шоу ″BRAVO!″ (5)
В воскресенье на телеканалах ETV+ (Эстония), LRT Kultura (Литва),...
В Украине не покажут комедию про Путина в Крыму (21)
Жителей Украины лишили возможности посмеяться над...
Макаревич представил новый клип на песню "Либо это, либо то" (5)
Музыкант Андрей Макаревич представил новый клип на...
TOP новостей
Соцмин предупреждает: часть жителей Литвы может остаться без социальных выплат (5)
Жители Литвы , которые своевременно не декларируют...
Тайная жизнь Венцкене в США: стала длинноволосой хозяйкой цветочного магазина (10)
Редакция портала DELFI получила документы, связанные с...
Новые запреты в парламенте: на этот раз крестовый поход против секс-товаров (57)
Правительство Литвы хочет, чтобы секс-товары...
На Пасху ожидается контрастная погода (1)
В выходные дни будет немного теплее, зато в понедельник...
Губернатор Тулеев назвал митингующих "не родственниками, а оппозиционерами" (36)
В центре Кемерово прошел стихийный митинг в память о...