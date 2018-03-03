Ужупис (Заречье) иногда сравнивают с парижским Монмартром или копенгагенской Христианией. Ужупис – это «республика» художников.
У Ужуписа есть свой гимн, конституция, президент, епископ, два костела, одно из древнейших в Вильнюсе кладбищ – Бернардинское кладбище, семь мостов и покровитель – бронзовый Ангел Заречья. Конституцию этой республики можно прочесть на нескольких языках на каменной ограде в начале улицы Паупё.
Это одна из старинных частей Вильнюса, упоминаемая в исторических источниках уже в XVI веке. В старину здесь было предместье бедняков, где жили в основном ремесленники, работало несколько мельниц, а одно время неподалеку был расположен квартал публичных домов.
В советское время Заречье пришло в запустение и приобрело репутацию одного из самых небезопасных районов Вильнюса.
Со временем в дешевых домах Заречья начали селиться художники, потому что рядом, за мостом, находится художественная академия. Сейчас в Заречье проходят фестивали альтернативной моды, устраиваются концерты, выставки, поэтические чтения, представления, оригинальные праздники. В настоящее время Заречье становится одним из самых престижных и дорогих районов Вильнюса.
Название «Ужупис» означает «место за рекой». Речка Вильня – неотъемлемая часть Заречья. Ничего странного, что еще одним символом Заречья является бронзовая Русалочка, также называемая Зареченской девой. Ее автор – скульптор Ромас Вильчяускас. Русалочка примостилась в нише на набережной Вильни. Говорят, что именно она и притягивает на Заречье людей со всего мира. А те, кто не может устоять перед ее чарами, остаются здесь навсегда.
На центральной площади Заречья в 2002 году была открыта скульптура трубящего ангела. Бронзовый Ангел, созданный скульптором Ромасом Вильчяускасом, стал символом Заречья.
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