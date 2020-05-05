Ее бархатный голос покорял сердца, а исполняемые Назаренко романсы трогали за живое, звучали эмоционально и живо. Неудивительно, что ее величали королевой романса.
Назаренко всегда искренне общалась с публикой.
Она говорила, "за это время и мир, и люди безвозвратно изменились, однако любовь, страсть, ненависть и тоска, о которых поется в романсах, по-прежнему остались актуальны и в наши дни, поэтому романсы любят и сейчас".
Назаренко училась в музыкальной школе им. Чюрлениса, затем в училище имени Юозаса Таллат-Кялпши. В училище получила профессию хормейстера и учительницы музыки и вокала.
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