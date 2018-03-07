Ушел из жизни режиссер и народный артист России Отар Джангишерашвили

О причинах кончины не сообщается.

Джангишерашвили был выпускником сразу двух театральных институтов: имени Руставели в Тбилиси и имени Карпенко-Карого в Киеве.

В качестве режиссера он выступал в академическом театре имени Марджанишвили в грузинской столице, в московском театре имени Пушкина в Москве, в Ульяновском областном драматическом театре, в Малом театре и в Одесском театре оперетты.