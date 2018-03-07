О причинах кончины не сообщается.
Джангишерашвили был выпускником сразу двух театральных институтов: имени Руставели в Тбилиси и имени Карпенко-Карого в Киеве.
В качестве режиссера он выступал в академическом театре имени Марджанишвили в грузинской столице, в московском театре имени Пушкина в Москве, в Ульяновском областном драматическом театре, в Малом театре и в Одесском театре оперетты.
Ушел из жизни режиссер и народный артист России Отар Джангишерашвили
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