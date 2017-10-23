"Усатую Мону Лизу" продали в Париже

Репродукцию картины «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи, на которой французский художник Марсель Дюшан карандашом пририсовал бороду и усы, продали на торгах в Париже. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Фото: Sotheby's

Лот ушел за 631,5 тысячи евро. Эстимейт картины составлял 400-600 тысяч евро.

Дюшан создал «усатую Джоконду» в 1964 году. Картина называется L.H.O.O.Q.

Торги прошли 21 октября. На аукционе выставлялась коллекция доктора Артура Брандта из 110 произведений, в большинстве относящихся к дадаизму и сюрреализму. Общая выручка составила более 3,9 миллиона евро.

Ранее в октябре стало известно, что последнюю картину Леонардо да Винчи, которая находилась в частной собственности, — «Спасителя мира» — выставят на торги с начальной стоимостью в 100 миллионов долларов.

Марсель Дюшан (1887 — 1968) — французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Кроме того, хорошо играл в шахматы. Дюшан известен по реди-мейду «Фонтан», представляющему собой обычный писсуар. Произведение признано одним из величайших в искусстве XX века.

Lenta.ru
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