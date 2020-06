"Унесенные ветром" отменяются? Что стриминги делают с расистскими образами в старых фильмах

Одной из первых стала стриминговая платформа HBO Max, удалившая экранизацию романа "Унесенные ветром", ставшую классикой Голливуда, с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях.

Как заявила компания, снятый в 1939 году фильм был "продуктом своего времени" и демонстрировал этнические и расовые предрассудки, "которые были неверными тогда и остаются таковыми сегодня".

В своем официальном заявлении HBO Max указывает, что было бы безответственно оставлять этот фильм без какого-либо пояснения или открытого осуждения изображенного в нем расизма.

Компания пообещала, что фильм вернется на платформу в своем изначальном виде, поскольку любой другой вариант предполагал бы, что таких явлений никогда не существовало. Конкретной даты возврата названо не было.

Схожее разъяснение давалось ранее на других стримингах по поводу некоторых старых мультфильмов, таких как "Том и Джерри" и "Дамбо".

"Удручающие стереотипы"

Фильм "Унесенные ветром" был снят по роману Маргарет Митчелл, в котором второстепенные персонажи - чернокожие слуги, в частности служанка Мамушка, - показаны довольными своей подневольной жизнью; они остаются верными своим хозяевам даже после отмены рабства.

Хэтти Макдэниэл, сыгравшая Мамушку, стала первой чернокожей актрисой, номинированной американской Киноакадемией и получившей "Оскар" за свою роль.

Всего этот фильм получил восемь "Оскаров" и по сей день остается самым кассовым фильмом в истории кино с учетом инфляции (если рассчитывать по методике "Книги рекордов Гиннеса"; "Аватар" 2009 года и "Титаник" 1997 года отстают от него со значительным отрывом).

Американский сценарист Джон Ридли написал на этой неделе в газете Los Angeles Times, что этот фильм "прославляет довоенный [рабовладельческий] Юг Штатов" и увековечивает на экране "удручающие стереотипы, касающиеся людей с другим цветом кожи".

"В этом фильме задействованы лучшие таланты Голливуда того времени, которые общими усилиями поэтизируют историю, которой не было", - отметил сценарист фильма "12 лет рабства".

Без "Маленькой Британии"

В конце прошлой недели комедийный сериал "Маленькая Британия"(Little Britain) был снят со стримминговых платформ BBC iPlayer, Netflix и BritBox из-за того, как показаны некоторые герои этого скетч-шоу, написанного и сыгранного двумя британскими комиками - Мэттом Лукасом и Дэвидом Уоллиамсом.

Netflix в минувшую пятницу удалил также другой сериал, созданный этими же авторами - "Лети со мной" (Come Fly With Me), который не был доступен на BBC iPlayer с момента премьеры в 2010-11 годах. Britbox убрал его из своей фильмотеки в ноябре 2019 года.

Би-би-си и Britbox убрали сериал "Маленькая Британия" в понедельник. Представитель пресс-службы Би-би-и заявил, что времена изменились с тех пор, как эти телешоу впервые вышли на экраны.

Первый сезон сериала "Маленькая Британия" впервые был показан в 2003 году, а премьерный показ четвертого сезона завершился в 2008-м.

И в том и в другом шоу есть сцены, где белые актеры изображают людей из других этнических групп.

В 2017 году Мэтт Лукас сказал в интервью журналу Big Issue: "Если бы я мог вернуться в прошлое и снова сделать "Маленькую Британию", то я бы не стал шутить по поводу трансвеститов. Я бы не стал изображать чернокожих персонажей. По большому счету, я бы не сделал это шоу сейчас. Это бы обидело кого-то. Тогда мы делали более беспощадную комедию, чем я бы позволил себе сейчас".

Его партнер по комическому дуэту Дэвид Уоллиамс также сказал, что в сегодняшнем мире он бы совершенно точно сделал бы все иначе.

В начале 2020 года Мэтт Лукас также сказал, что они с Уоллиамсом хотели бы в обозримом будущем возродить это шоу в каком-то виде и что у них были переговоры об этом с Netflix.

Однако компания Netflix позднее отрицала сообщения о подобных переговорах. Она не назвала причину, по которой оба шоу стали недоступны к просмотру.

На прошлой неделе на волне протестов против расизма британский комик Ли Френсис также извинился за то, что в своем телешоу "Bo' Selecta" (что на городском слэнге означает "классный ди-джей"), впервые показанном в 2002 году, изображал чернокожих селебрити.

В шоу, выходившем на британском телеканале Channel 4, Френсис с использованием масок пародировал Майкла Джексона, Крейга Дэвида, Мел Би, а также ряд белых поп-звезд.

"Я поговорил недавно с несколькими людьми и осознал, что я просто тогда не понимал, насколько это было обидно, и поэтому я хочу извиниться", - сказал комик.

Реалити-шоу про копов на свалку истории?

Во вторник кабельный канал Paramount принял решение прекратить съемки своего популярного реалити-шоу "Полицейские" (Cops),который выходил с 1989 года.

В конце мая шоу было временно снято с эфира, когда ширились протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими.

Будущее еще одного полицейского реалити-шоу Live PD ("Полицейское отделение в прямом эфире") тоже под вопросом.

На прошлой неделе кабельная сеть A&E сняла с эфира несколько эпизодов, сказав, что пересматривает необходимость возвращения шоу на экраны "из уважения к близким Джорджа Флойда и другим, кто лишился жизни".