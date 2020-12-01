Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

На 99-м году жизни скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщила пресс-служба музея во вторник, 1 декабря.

Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая выразила соболезнования в связи со смертью Антоновой и назвала ее в интервью РБК "примером безупречного служения музейному делу, безупречным авторитетом и очень уважаемым человеком".

Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Искусствовед по профессии, она стала лауреатом Государственной премии РФ, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". В Германии Антонова известна прежде всего как "страж "трофейного искусства". Речь идет о шедеврах, доставленных после Второй мировой войны в Москву, как это формулируют в России, "в качестве возмещения ущерба, нанесенного Советскому Союзу нацистами". В 1998 году Госдума РФ приняла закон, который признал почти все предметы "трофейного искусства" собственностью российского государства.