Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин

Автор романов в жанрах фэнтези и научной фантастики умерла в понедельник в своем доме в Портланде, штат Орегон, после продолжительной болезни, сообщил ее сын.
В книгах Ле Гуин причудливо сплетались драконы, волшебники и космические корабли, через которые решались ключевые проблемы миропорядка.
Романы писательницы были переведены на многие языки и доныне продаются миллионными тиражами.
За несколько десятилетий своей творческой деятельности Ле Гуин получила несколько высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези ("Хьюго", "Небьюла", "Локу").
Писательница родилась 21 октября 1929 года в семье известного антрополога Алфреда Крёбера и писательницы Теодоры Крёбер.
Свой первый рассказ она написала в возрасте 11 лет. Закончила Гарвардский и Колумбийский университеты, специализировалась на средневековой романской литературе. Ее муж, Чарльз Ле Гуин - профессор истории в Университете штата Орегон. У них трое детей.
Известность пришла к ней в 1969 году после выхода романа "Левая рука тьмы", который получил обе высших премии англоязычной фантастики - "Хьюго" и "Небьюла".
Всего ею было написано более 20 книг и свыше ста рассказов.
Самые известные ее книги - Хайнский цикл и цикл о Земноморье - литературоведы и поклонники называют глубокой философской фантастикой, которая стерла грань между фантастикой и "большой литературой".
Помимо фантастики, Ле Гуин писала детские книги, а также занималась поэзией и переводами.
За свою писательскую деятельность она была удостоена медали Джона Ньюбери - наивысшей награды США в области детской литературы, а также медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую словесность.
В 2000 году Библиотека конгресса США провозгласила ее живой легендой за ее вклад в американское культурное наследие.
Отдавая дань ее таланту, писатель Стивен Кинг назвал ее у себя в "Твиттере" не просто писателем-фантастом, но иконой литературы.
В центре прозы Ле Гуин всегда оставался человек. Романы Хайнского цикла (история о галактической сверхцивилизации, основанной на принципах гуманизма) рассказывают о конфликтах, взаимодействии и взаимопроникновении отличающихся друг от друга культур. Эти культуры отмечены необычными, порой экзотическими чертами, и обыгрывая эту необычность, автор побуждает читателей задуматься об их собственных мировоззрениях.
Миры Ле Гуин, убедительные в мельчайших деталях, населены персонажами, главное в которых — их неизменно человеческие черты. В отличие от многих других авторов фантастики, цель, к которой направлены сюжеты ее книг, часто находится внутри героя. Это взросление, преодоление себя, познание или вхождение в другую культуру, отыскание в себе ответа на какой-то вопрос, а не какое-то свершение или преобразование мира вне самого себя.
"Создание ли проистекает из небытия,
Конец ли - из начала,
Кто знает наверняка?
Единственное, что нам известно - дверь между ними,
которую мы проходим поодиночке"
(Урсула Ле Гуин. "Техана")
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