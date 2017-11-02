Умер российский писатель Владимир Маканин

Маканин умер у себя дома накануне, 1 ноября, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Как сообщает издательство, в последние годы он болел. Писателя похоронят 3 ноября на сельском кладбище рядом с его домом.

Владимир Маканин родился 13 марта 1937 года в Орске. Он окончил механико-математический факультет МГУ. С 1965 года стал публиковаться. Его дебютным романом стала «Прямая линия». Он также известен по таким произведениям, как «Голоса», «Гражданин убегающий», «Ключарев и Алимушкин», «Антилидер», «Лаз», «Стол, покрытый сукном с графином посередине», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Кавказский пленный», «Асан».

Его произведения были переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки. По ранним произведениям Маканина в МХТ Чехова был поставлен спектакль «Река с быстрым течением». Режиссер Георгий Данелия в 1995 году экранизировал повесть Маканина «На первом дыхании». Позже, в 2008 году по рассказу «Кавказский пленный» был снят фильм Алексея Учителя.

Маканин является лауреатом премий «Большая книга», «Русский Букер», «Пенне» (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии «Ясная Поляна» и так далее.