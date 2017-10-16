"Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета скорой помощи доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось", - рассказал собеседник агентства.

ТАСС сообщает, что Росздравнадзор намерен проверить станцию скорой помощи в подмосковной Лобне после публикаций в СМИ о том, что Марьянов мог скончаться из-за того, что скорая отказалась ехать к нему на вызов. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Представитель актера Алевтина Кунгурова, в свою очередь, отметила, что подробности случившегося "появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно".

Портал "Лента.ру" со ссылкой на собственный источник передает, что смерть артиста наступила в 19:30. По предварительным данным, причиной гибели Марьянова стал оторвавшийся тромб. Криминальная версия произошедшего пока исключается.

По словам источника РБК, близкого к окружению актера, последнее время Марьянов испытывал проблемы со здоровьем. Так, около двух недель назад он прямо со съемок был отправлен в больницу с кровоизлиянием.

Отметим, что известность Дмитрий Марьянов получил после роли в своем первом фильме "Выше радуги", вышедшем на экраны в 1986 году. С 1994 года он входил в состав труппы театра "Ленком", участвовал в спектаклях "Бременские музыканты", "Безумный день, или женитьба Фигаро" и других.

В последние годы он снимался в фильмах и сериалах, а также играл в музыкальном спектакле "Квартета И" "День радио".