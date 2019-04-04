Данелия - классик советского кино, обладатель рекордного числа призов международных кинофестивалей, мэтр лирической комедии.

В России этот термин трактуется расширительно. В какой картине нет любви и хотя бы элементов юмора? Если не историческая драма, не боевик, не детектив и не комедия положений в стиле "бу-га-га", то лирическая комедия.

Но фильмам Данелии, где юмор на грани эксцентрики изящно переплетается с философской печалью, а меткие бытовые зарисовки и смешные реплики с раздумьями о смысле жизни, определение "лирическая комедия" соответствует вполне. Кстати, насколько известно, он его и ввел.

"В его фильмах обманчивая народная простота, но это самое элегантное кино, ирония и грусть с прищуром улыбки. И он самый элегантный человек, которого я встречал в кино", - сказал о коллеге Тонино Гуэрра.

"Московский грузин"

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Через год переехал с родителями в Москву, и был, по его собственным словам, "московским грузином": любил бывать на исторической родине и участвовать в застольях, но грузинского языка не знал. Родня с отцовской стороны регулярно пеняла ему за отрыв от корней и однажды подарила грузинский букварь.

С легкой руки режиссера всем известно, что название самой знаменитой его картины, "Мимино", по-грузински значит "сокол". На самом деле, "мимино" - это ястреб, а сокол - "шевардени".

Семья принадлежала к элите. Отец, главный инженер Мосметростроя, во второй половине 1940-х годов, когда Сталиным овладела тяга к чинам и мундирам, получил звание генерал-директора путей сообщения 3 ранга, равное генерал-майорскому.

Мать работала скромным ассистентом режиссера на "Мосфильме", но ее сестра, Верико Анджапаридзе, была народной артисткой СССР. Муж Верико, Михаил Чиаурели, поставил прославлявший Сталина фильм "Падение Берлина". Их дочь, известная актриса Софико Чиаурели, соответственно, приходилась Георгию кузиной.

Мальчик с детства тяготел к миру матери, отец хотел, чтобы сын приобрел "серьезную", то есть техническую специальность. Помирились на архитектурном институте, но, закончив его и проработав год в проектном бюро, Данелия поступил на недавно созданные Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме", где его учителем был Михаил Калатозов.

Лучшие фильмы

Вместе с Эльдаром Рязановым, Леонидом Гайдаем, Марленом Хуциевым, Петром Тодоровским, Элемом Климовым Данелия вошел в плеяду молодых и уже не очень молодых к тому времени режиссеров-"шестидесятников".

Слава пришла в 1964 году с фильмом "Я шагаю по Москве", великолепно передавшим настроение светлой "оттепельной" легкости и оптимизма. Молодость прекрасна, наша молодежь замечательна, в еще более замечательной столице полно добрых людей, и летнего дождя достаточно для праздника в душе!

В эпоху застоя мироощущение режиссера изменится. В "Афоне" и "Осеннем марафоне" главные герои тоскуют от неприкаянности и того, что жизнь проходит впустую.

Георгий Данелия снял 18 фильмов, пять из которых - "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино" и "Осенний марафон" - вошли в золотой фонд советского, а, по мнению многих критиков, и мирового кинематографа.

К культовой новогодней комедии "Джентльмены удачи" он написал сценарий.

"Афоня" в 1975 году стал чемпионом по кассовым сборам в СССР.

Фантастическая антиутопия "Кин-дза-дза" (1986 год) была недопонята широкой публикой, но в 2002 году удостоилась премии "Странник" Конгресса фантастов России в номинации "Легенда фантастического кинематографа".

Во время съемок генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Устинович Черненко, и кинематографическое начальство сочло восклицание "ку" фигой в кармане. Данелия и сценарист Резо Габриадзе уже собрались заменить его на "кы", но тут лидер скончался.

Любимым актером и, по его выражению, "талисманом" Данелии был Евгений Леонов. Роли в фильмах Данелии принесли известность Вахтангу Кикабидзе ("Мимино") и Никите Михалкову ("Я шагаю по Москве").

Как и Эльдар Рязанов, Данелия любил сниматься в эпизодических ролях в собственных картинах.

Любовь и политика

Режиссер был трижды женат. Ходили слухи о его долгих романтических отношениях с писательницей Викторией Токаревой и о том, что в "Осеннем марафоне" он якобы изобразил себя.

Политически Георгий Данелия склонялся к либерально-правозащитному направлению - подписывал обращения в защиту юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, за сооружение памятника жертвам сталинизма, против увольнения директора музея кино Наума Клеймана, выразившего в 2014 году солидарность с Украиной. Однако Данелия публично не становился на ту или другую сторону в случаях, затрагивающих межнациональные отношения.

После российско-грузинской войны в августе 2008 года он ограничился фразой: "Мне жаль, что я дожил до сегодняшнего дня".