Умер режиссер Роман Виктюк

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сообщили в театре Романа Виктюка агентству ТАСС.
27 октября в театре сообщили, что Виктюк находится в больнице с коронавирусом. На следующий день пресс-атташе театра заявила, что режиссер восстанавливается после перенесенного Covid-19.
"Сегодня у нашего дорого лидера Романа Григорьевича день рождения - ему исполняется 84 года. Мы хотели устроить праздник в его честь, но вирус помешал. Роман Григорьевич сейчас в больнице, состояние у него удовлетворительное, и он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей после перенесенного коронавируса. Но мы, конечно, будем его чествовать", - говорила она.
2 ноября в театре сообщили, что Виктюк идет на поправку, но пока остается в больнице под наблюдением врачей.
Роман Виктюк - театральный режиссёр. Родился в 1936 году во Львове, который входил тогда в состав Польши. В середине 1950-х он окончил ГИТИС. По окончании в 1956 году актёрского факультета работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса.
В Литве режиссер проработал 4 года, где поставил целый ряд спектаклей: "Чёрная комедия", по пьесе П.Шеффера, "Встречи и расставания" ("Прошлым летом в Чулимске"), по пьесе А.Вампилова, "Принцесса и дровосек", по пьесе Г. Б. Волчек и М. И. Микаэлян, "Валентин и Валентина", по пьесе М.Рощина, и другие.
"В Литве я впервые в жизни я столкнулся с партийным человеком, который меня не просто обожал: я мог репетировать, повернуться и увидеть его в зале. Он единственный из партийных деятелей, кого я прилетел хоронить. Когда похоронная процессия проезжала мимо дома, где он жил, вышла его жена, она попросила меня зайти и сказала: «Он вас очень любил и оберегал", - рассказывал режиссер в интервью изданию "Звёздный бульвар".
С 1970-х годов ставил спектакли в театрах Москвы.
В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый известный спектакль - "Служанки" по пьесе Жана Жене, в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссёра более 250 спектаклей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: в местах скопления людей возможны дополнительные ограничения (43)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Профессор о растущей иммиграции: литовцы на таких условиях работать не соглашаются (82)
Экономисты согласны, что для снижения уровня...
Михново. День шестой. Технологии на монастырском уровне. Как прокормить общину, не забыв про молитву (1)
Одна из важных особенностей михновской общины –...
Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднял...
На подписание договора с независимым поставщиком электроэнергии осталось меньше месяца (5)
Несмотря на то, что до 10 декабря подписать договор с...