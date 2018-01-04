Умер писатель Аарон Аппельфельд

Сообщается, что у него остались жена и трое детей.
Аарон Аппельфельд является одним из известнейших авторов Израиля на иврите, несмотря на то, что он не знал этого языка в детстве. Его родным языком был немецкий язык, но он также говорил на идише, украинском, русском, английском и итальянском языках.
Во время войны Аппельфельд был депортирован вместе со своим отцом в один из концентрационных лагерей Транснистрии. Он бежал и скрывался в течение трех лет до прихода советской армии, в которую вступил поваром. После Второй мировой войны, Аппельфельд провел несколько месяцев в лагере для перемещенных лиц в Италии. В 1946 году он эмигрировал в Палестину.
Паустовский мог получить Нобелевскую премию по литературе
Константин Паустовский мог получить Нобелевскую...
Акунин опубликовал первую главу последнего романа о Фандорине (5)
Писатель Борис Акунин опубликовал в фейсбуке первую...
Детектив Устиновой - самая продаваемая книга года в России (1)
Детектив Татьяны Устиновой "Селфи с судьбой" стал самым...
TOP новостей
Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (231)
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...
Митинг врачей в Вильнюсе: лучшие люди покидают страну (49)
4 января в Вильнюсе состоялся митинг литовских врачей,...
Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (3)
Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...
В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (4)
В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...
В суд передано дело финансовой пирамиды Мавроди: в Литве сотни пострадавших (3)
Генпрокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной...