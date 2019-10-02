Недавно он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси, сообщает телеканал «Имеди».
Гия Канчели родился в Тбилиси в 1935 году. Там же окончил местную консерваторию.
Канчели — автор нескольких симфоний и сочинений для оркестра. За свою Четвертую симфонию «Памяти Микеланджело» Канчели был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году.
Также Канчели написал музыку ко многим популярным советским фильмам. Среди них — ленты Георгия Данелии «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй», «Паспорт» и многие другие.
Умер композитор Гия Канчели. Он написал музыку к фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза"
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