Умер композитор Гия Канчели. Он написал музыку к фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза"

Недавно он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси, сообщает телеканал «Имеди».

Гия Канчели родился в Тбилиси в 1935 году. Там же окончил местную консерваторию.

Канчели — автор нескольких симфоний и сочинений для оркестра. За свою Четвертую симфонию «Памяти Микеланджело» Канчели был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году.

Также Канчели написал музыку ко многим популярным советским фильмам. Среди них — ленты Георгия Данелии «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй», «Паспорт» и многие другие.