Умер худрук "Театра.doc" Михаил Угаров

"Умер наш художественный руководитель, основатель "Театра.doc", режиссер и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич", - говорится в сообщении.

Михаил Угаров скончался от сердечного приступа, сообщила сценарист и режиссер Марина Разбежкина в своем Facebook. "Внезапный сердечный приступ, скорая приехала быстро, но не успела", - написала она в комментариях к записи о смерти худрука.

Режиссер и драматург Михаил Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Помимо "Театра.doc" Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне. Он также является одним из создателей фестиваля "Новая драма" (ныне "Новая пьеса") и Фестиваля молодой драматургии "Любимовка".

Угаров - лауреат различных наград в области кино и театра, в том числе телевизионной премии ТЭФИ за сценарий сериала "Петербургские тайны" и премии "Золотая маска" за спектакль "Жизнь удалась".

Театр документальной пьесы "Театр.doc" был создан в 2002 году. На сайте театра отмечается, что это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Сообщается, что многие работы выполняются волонтерами на добровольной основе. Большая часть спектаклей поставлена в жанре документального театра, который основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей.

С "Театром.doc" связан громкий скандал трехлетней давности. 30 декабря 2014 года полиция сорвала показ фильма в театре о событиях на Майдане "Сильнее, чем оружие" в поддержку арестованного украинского режиссера Олега Сенцова из-за якобы поступившего в правоохранительные органы звонка о заложенной в театре бомбе. После этого директора театра Елену Гремину вызвали в Минкульт, где предупредили "о необходимости соблюдения действующего российского законодательства в сфере проката кинофильмов на территории России".

В феврале 2015 года театр переехал в помещение на Спартаковской улице. В мае того же года, на следующий день после премьеры спектакля о "болотном деле", в театре началась прокурорская проверка. Позже в полиции сообщили, что проверка была связана с соблюдением мер противопожарной безопасности.

В здание театра неоднократно приходили представители правоохранительных органов, директора театра Елену Гремину вызывали в прокуратуру. В конце мая 2015-го "Театр.doc" снова лишился помещения - с ним был расторгнут договор аренды. В июне того же года театр арендовал два зала в Малом Казенном переулке.