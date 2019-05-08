Умер автор "Крылатых качелей" композитор Евгений Крылатов

Эту информацию уже подтвердила дочь композитора Мария Крылатова.

По ее словам, Крылатов умер утром 8 мая в больнице из-за двусторонней пневмонии. Ему было 85 лет.

В настоящее время нет информации о дате и месте прощания с известным композитором.

Крылатов — советский и российский композитор. Он написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам ("Каникулы в Простоквашино", "Умка", "Дед Мороз и лето", "Приключения Электроника").