Умер автор "Крылатых качелей" композитор Евгений Крылатов

Эту информацию уже подтвердила дочь композитора Мария Крылатова.
По ее словам, Крылатов умер утром 8 мая в больнице из-за двусторонней пневмонии. Ему было 85 лет.
В настоящее время нет информации о дате и месте прощания с известным композитором.
Крылатов — советский и российский композитор. Он написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам ("Каникулы в Простоквашино", "Умка", "Дед Мороз и лето", "Приключения Электроника").
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