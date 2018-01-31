Умер автор фильмов о приключениях кота Леопольда

Зрители знают его по таким мультфильмам, как «Соломенный бычок», «Робинзон Кузя», «Копейка», но широкую известность режиссеру принесла серия фильмов о приключениях кота Леопольда.
Анатолий Резников родился 20 декабря 1940 года в Белостоке. Свое детство и юность будущий режиссер провел в Тбилиси.
В 1961 году он начал работу в Центральной студии документальных фильмов в Москве, где увлекся мультипликацией, а через десять лет перешел в Творческое объединение «Экран».
Последней работой режиссера стал мультсериал «Новые приключения кота Леопольда». Он появился на экране в начале 2016 года.
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