Практически вся его творческая жизнь прошла на сцене московского Театра на Таганке, однако всенародную известность ему принесла роль второго плана в советском фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979 г.), где он сыграл уголовника Промокашку.

Иван Бортник родился в Москве 16 апреля 1939 года.

В 1957 году он поступил на актерский факультет в ГИТИС, однако позднее перевелся в театральное училище имени Щукина на курс Владимира Этуша.

Его первым местом работы стал Московский драматический театр имени Гоголя, куда он поступил в 1961 году; тогда же он впервые снялся в кино, в фильме Всеволода Воронина "Исповедь", где сыграл роль художника Василия.

Позднее Бортник перешел в труппу Театра на Таганке, где проработал более 50-ти лет, до самой смерти.

Он сыграл множество ролей в спектаклях этого прославленного театра - "А зори здесь тихие", "Гамлет", "Деревянные кони", "Живой", "Мать", "Пугачев", "Тартюф" и многих других.

Особое место в его творческой карьере занимало поэтическое представление на сцене Таганки "Владимир Высоцкий" - в память о поэте и актере, с которым Бортника связывала личная дружба.

Иван Бортник сыграл почти в 30-ти кино- и телефильмах, в основном в ролях второго плана. Среди них - такие известные советским зрителям фильмы как "Служили два товарища", "Бумбараш", "Интервенция", "Вечный зов", "Родня".

Прощание с актером пройдёт 8 января на Таганке, сообщили в пресс-службе театра.