Умер актер Сергей Юрский. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.
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Актеру было 83 года. Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде.

После занятий на юридическом факультете Университета и окончания Ленинградского Театрального Института работал в знаменитом Большом Драматическом театре (БДТ) под руководством Георгия Товстоногова. С 1978 года жил в Москве и работал в театре имени Моссовета, говорится на сайте театра.

Снимался в кино- и телефильмах: "Человек ниоткуда" (режиссер — Э. Рязанов), "Крепостная актриса", "Время — вперед!", "Республика ШКИД", "Золотой теленок" и "Маленькие трагедии" (режиссер — М. Швейцер), "Выбор цели", "Место встречи изменить нельзя" (режиссер — С. Говорухин), "Любовь и голуби" (режиссер — В. Меньшов), "Чернов/Chernov" (режиссер — С. Юрский), "Le Boneure" (пр-во Франции), "Королева Марго" (режиссер — А. Муратов), "Охотник за черепами".

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Автор книг:"Кто держит паузу", "В безвременье", "Узнавание", "Сюр", "Жест", "Содержимое ящик а", "Театр Игоря Вацетиса", "Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского", "Игра в жизнь".

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