За свою карьеру в Голливуде Форстер снялся более чем в 100 кинофильмах и сериалах. Среди наиболее известных его работ — роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун», за которую он был номинирован на «Оскар»; съемки у Дэвида Линча в «Малхолланд Драйв» и третьем сезоне «Твин Пикса»; комедия «Потомки», сериалы «Последний настоящий мужчина» и «Во все тяжкие» и многие другие.
Свою последнюю роль Роберт Форстер сыграл в фильме «El Camino: Во все тяжкие». Картина вышла на Netflix в день смерти актера.
Умер актер Роберт Форстер. Он снимался в "Твин Пиксе" и "Джеки Браун"
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