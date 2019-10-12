Американский актер Роберт Форстер умер 11 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Как сообщает Variety, причиной смерти стал рак мозга.
Robert Forster
© Vida Press

За свою карьеру в Голливуде Форстер снялся более чем в 100 кинофильмах и сериалах. Среди наиболее известных его работ — роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун», за которую он был номинирован на «Оскар»; съемки у Дэвида Линча в «Малхолланд Драйв» и третьем сезоне «Твин Пикса»; комедия «Потомки», сериалы «Последний настоящий мужчина» и «Во все тяжкие» и многие другие.

Свою последнюю роль Роберт Форстер сыграл в фильме «El Camino: Во все тяжкие». Картина вышла на Netflix в день смерти актера.

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Умер актер Роберт Форстер. Он снимался в "Твин Пиксе" и "Джеки Браун"

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