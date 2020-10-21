Умер актер Михаил Макаров

Актер начал работать в Русском драматическом театре Литвы в 1964 г., сразу после окончания Литовской государственной консерватории (теперь – Литовская академия музыки и театра). Посвятивший всю свою жизнь театру Михаил Макаров был чутким коллегой, создавшим искренние, запоминающиеся и полюбившиеся публике роли. За 55 лет творческой деятельности Михаил Макаров создал более 150 ролей, среди которых сам актер особенно выделял:

- Гусев – «Валентин и Валентина» М. Рощина, реж. Р. Виктюк, 1971;

- Риццио – «Мария Стюарт» Ю. Словацкого, реж. Р. Виктюк, 1971;

- Файл – «Продавец дождя» Р. Нэша, реж. Р. Виктюк, 1973;

- Манилов – «Мертвые души» Н. Гоголя, реж. В. Ланской, 1977;

- Граф Варвик – «Жанна д'Арк» Ж. Ануя, В. Захаров, 1980;

- Mьсе Делашон – «Свидание в Санлисе» Ж. Ануя, реж. Д. Черняков, 1994;

- Эгей – «Медея» Еврипида, реж. Л. М. Зайкаускас, 1994;

- Мужчина – «Свободная пара» Д. Фо, реж. В. Лукьяненко, 1998;

- Дудукин – «Без вины виноватые» А. Островского, реж. А. Иноземцев, Д. Тамулявичюте, 2001;

- Управляющая – «№13 (Our of order)» Р. Куни, реж. Э. Мурашов, 2004;

- Дон Базиль – «Фигаро – здесь!» П. О. Бомарше, реж. Г. Тростянецкий, 2004;

- Анучкин – «Женитьба» Н. Гоголя, реж. А. Черпин, 2004;

- Президент Дельбек – «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта, реж. C. Рачкис, 2007;

- Альбан – «Голубой рай» М. Поли, реж. М. Полищук, 2007;

- Г. N.* – «Горе от ума» А. Грибоедова, реж. Й. Вайткус, 2009;

- Ягужинский – «Шут Балакирев» Г. Горина, реж. А. Латенас, 2009;

- Шёваль – «Ужин дураков» Ф. Вебера, реж. М. Полищук, 2010;

- Граф Манчини – «Тот, кто получает пощечины» Л. Андреева, реж. Й. Вайткус, 2011;

- Миша Пестров – «Ёлка у Ивановых» А. Введенского, реж. Й. Вайткус, 2012;

- Густав – «Ветер шумит в тополях» Ж. Сиблейрас, реж. А. Щуцкий, 2012;

- Дергачев – «Прошлым летом...» А. Вампилова, реж. В. Лукьяненко, 2013;

- Ган-Дза-Лин – «Зойкина квартира» М. Булгакова, реж. Р. Аткочюнас, 2014;

- Рыцарь – «Король Лир» У. Шекспира, реж. Й. Вайткус, 2014;

- Лонгрен – «Алые паруса» Ю. Щуцкого (по мотивам феерии А. Грина), реж. Х. Петроцкис, 2015;

- Архивариус – «Легенда о Великом Комбинаторе» по роману «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, реж. Р. Аткочюнас, 2017;

- Кукольный мастер – «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда», реж. Ю. Лайкова, 2019.

Актер РДТЛ Михаил Макаров в одном из последних своих интервью сказал: «Каждый выход на сцену – это неповторимое ощущение, и каждый раз, перед любым спектаклем ты чувствуешь трепет. Например, спектакль «Отель двух миров» поставлен 15 лет назад, но каждый раз мы играем его по-разному, потому что мы слушаем друг друга и партнеров, ведем диалог, импровизируем (...) Вот я 55 лет – в театре и могу с уверенностью сказать, что сколько бы к нам ни приезжало режиссеров, все они отмечали, что у нас мощная, талантливая труппа. (...) Мама мне говорила: «Миша, почему ты пошел в актеры?». Я хотел быть врачом, архитектором, космонавтом, летчиком, милиционером и даже дворником... Где я мог все это испытать? Только на сцене! (...) Всю свою жизнь я прожил на Зверинце. И когда в старом саду я собирал вишни и пел, то меня называли зверинским соловьём».

Коллектив Русского драматического театра Литвы скорбит о смерти коллеги и выражает глубокие соболезнования близким Михаила Макарова.

Прощание в среду на кладбище ул. Liepkalnio 19, с 15.30 ч. в храме Ефросинии Полоцкой. В четверг (там же) в 9.00 ч. начнется литургия, в 11.00 ч. отпевание, в 12.00 ч. вынос тела.