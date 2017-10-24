"Смешали грешное с праведным. Хотели сыграть для хмельничан "Анну Каренину"... Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем этот роман входит в школьную программу как зарубежная литература", - написала актриса в Facebook.

Академический музыкально-драматический театр им. Старицкого является коммунальным предприятием, подчиненным Хмельницкому облсовету. С января этого года все решения по поводу репертуара принимает руководитель театра Галина Шпулак, тогда как ранее этим занималось областное управление культуры, отмечает местное издание Vsim.

Под запрет попали не только "Анна Каренина", но и спектакль Homo Soveticus Виктора Шендеровича и выступление русскоязычного киевского театра "Черный квадрат".

В "Черном квадрате" предположили, что в их случае причиной запрета выступлений стал не только русский язык, но и слова "секс" и "лифчик", присутствующие в спектакле. Ранее театр вынужден был изменить афиши для представлений в Хмельницком, чтобы убрать из них "неподобающие" слова.

"13 лет назад мне запрещали Виктюка во Львове. Сегодня в Хмельницком запрещают Голенко (режиссер и постановщик спектакля Максим Голенко. - Прим. NEWSru.com). Причина та же - "разврат" и "русская речь" на сцене", - пояснил в комментарии украинским "Вестям" продюсер "Анны Карениной" Михал Бондаренко.

Он отметил, что квоты на русскоязычные выступления на радио и ТВ на Украине утверждены на законодательном уровне, а в случае с театром это "местечковое решение, причем продиктованное радикалами".

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон "О гастрольных мероприятиях", согласно которому организаторы гастролей российских артистов, прежде чем привезти их в страну, обязаны просить разрешения у СБУ. Также на Украине запрещено проведение концертов, "которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессор и его представителей, признают правомерной оккупацию территории Украины". Под запретом будет и мероприятие, в котором принимает участие человек, угрожающий нацбезопасности.