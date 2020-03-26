"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - написал писатель на странице в Facebook.

Писатель ранее говорил, что из-за пандемии не стоит паниковать, что страх перед вирусом более страшен, чем сам вирус.

"Подлинной эпидемией - нет, пандемией - сейчас, по-моему, является не Коронавирус, а всемирная истерика, вызванная этой неслыханно опасной заразой, поразившей - страшно выговорить - 0,000013% мирового населения. В Европе больше всего пострадала Италия и итальянцы, кажется, в совершеннейшей панике. (Притом что от обычного гриппа в 2013-17 гг умерли более 68000 человек). От одних нервов начался мировой финансовый кризис, который затронет многие миллионы людей, кого-то разорив, кого-то оставив без работы. И это несомненно еще только цветочки. Главное впереди. Все больше убеждаюсь: главная проблема современного человечества - инфантильная внушаемость и любовь к стадному испугу. А впрочем давайте проверим", - писал Акунин 7 марта.

Борис Акунин - русский писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Он также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Является автором нескольких десятков романов, повестей, литературных статей и переводов японской, американской и английской литературы. Художественные произведения Акунина преимущественно детективного жанра. Наибольшую известность ему принесла серия романов о приключениях сыщика Эраста Петровича Фандорина, которая насчитывает 17 книг. Три из них экранизированы - "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник".

Великобритания, где с 2014 года проживает Акунин, в отличие от многих других стран Европы, довольно долго не вводила строгих ограничений в связи с коронавирусом, за что правительство Бориса Джонсона критиковалось. Премьер-министр объявил о введении трехнедельного карантина только 23 марта.

Гражданам можно выходить из дома только за продуктами и товарами первой необходимости, по медицинским нуждам, а также для поездок на работу (только для тех, кто не может работать удаленно) и индивидуальных занятий спортом (раз в день, в одиночестве или с живущими в том же доме членами семьи). Полиция будет штрафовать нарушающих карантин и разгонять публичные собрания. Все общественные мероприятия, кроме похорон, отменены. Магазины, библиотеки, церкви, детские площадки, спортзалы, музеи, театры закрыты.

По всему миру зарегистрировано уже более 492 тысяч случаев заражения коронавирусом, а число заболевших в Великобритании превысило 9,6 тысячи человек. 465 заразившихся умерли. А всего в мире от коронавируса скончались свыше 22 тысяч человек.

Подробнее: https://www.newsru.com/cinema/26mar2020/akunin.html