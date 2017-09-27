Турецкий танцевальный коллектив "Кадеш" выступит в Вильнюсе

Название группы "Кадеш" – это напоминание о первом мирном договоре, который был подписан спустя 15 лет после сражения в г. Кадеше на р. Оронт (территория современной Сирии) между войсками Египетского и Хеттского царств в 1274 г. до н.э.

Глиняная копия соглашения, найденная близ Хаттуса (Турция), хранится в Стамбульском археологическом музее, а увеличенный ее вариант украшает стену Организации Объединенных наций.

Выступление танцевального коллектива будут украшать и уникальные рисунки, писанные по воде – Эбру, известного турецкого мастера Гарип Ая (Garip Ay). Турецкий мастер Гарип Ай создает оригинальные картины.

Вход на мероприятие свободный.