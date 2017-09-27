Название группы "Кадеш" – это напоминание о первом мирном договоре, который был подписан спустя 15 лет после сражения в г. Кадеше на р. Оронт (территория современной Сирии) между войсками Египетского и Хеттского царств в 1274 г. до н.э.
Глиняная копия соглашения, найденная близ Хаттуса (Турция), хранится в Стамбульском археологическом музее, а увеличенный ее вариант украшает стену Организации Объединенных наций.
Выступление танцевального коллектива будут украшать и уникальные рисунки, писанные по воде – Эбру, известного турецкого мастера Гарип Ая (Garip Ay). Турецкий мастер Гарип Ай создает оригинальные картины.
Вход на мероприятие свободный.
Турецкий танцевальный коллектив "Кадеш" выступит в Вильнюсе
30 сентября в 19.00 в Вильнюсском дворце конгрессов...
Кшиштоф Занусси представил в России автобиографический фильм "Галоп"
Кшиштоф Занусси открыл фестиваль польского кино в...
Эрмитаж стал пятым в рейтинге музеев мира от TripAdvisor (2)
Международный портал для путешественников TripAdvisor...
Белорусский музыкальный театр выступит в Шяуляй и Клайпеде
4 и 5 октября в городах Шауляй и Клайпеда выступит один...
Фольклорный фестиваль "Покровские колокола": программа
В Литве пройдет XII международный фольклорный фестиваль...
TOP новостей
Наступают неспокойные дни для тех, кто платит небольшие зарплаты (22)
Больше пенсии в старости или дальнейший рост цен...
Полиция нашла мужчину, запугавшего на автостраде студентку на BMW (7)
После того как портал DELFI рассказал историю студентки,...
Советы эмигрантам: иногда нельзя в Литве указывать опыт работы (14)
DELFI прошел путь подготовки семьи, которая планировала...
В Вильнюсе уже испытывают фиксирующий водителей радар (2)
Около бизнес-центра Quadrum на проспекте Конституциёс...
Нашли золотую жилу: благодаря видеокамерам поймали чиновников-взяточников (10)
Не секрет, что в небольших городах и районах люди хорошо...