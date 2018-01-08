"Большинство звезд предстали в черном - в знак солидарности с жертвами сексуальных нападений и домогательств, и большинство победителей использовали свои речи, чтобы призвать покончить с текущим положением дел в Голливуде или отдать дань уважения женщинам, высказавшимся в последние месяцы", - сообщает журналистка.
"В телевизионных категориях на церемонии доминировали телесериалы с актрисами в главных ролях, в том числе "Большая маленькая ложь" и "Рассказ служанки". "Маленькую большую ложь" провозгласили лучшим мини-сериалом, а звезды этого шоу Николь Кидман, Лора Дерн и Александр Скарсгард получили награды за актерскую игру", - говорится в статье.
Блейкли упоминает, что весь зал встал, когда Опра Уинфри первой из чернокожих женщин в истории получила награду за достижения в профессиональной области. Уинфри сказала, что предвидит день, когда женщинам не придется больше говорить "Я тоже", имея в виду хэштег #metoo, под которым женщины со всего мира публиковали в интернете рассказы о пережитых сексуальных домогательствах.
Триумф женщин на "Золотом глобусе" после скандала с Вайнштейном (2)
"Вчера вечером начался сезон голливудских наград - с...
Омские осужденные представили новогодний спектакль "Отморозко"
В исправительной колонии №12 осужденные создали...
"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Золотого глобуса"
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева...
Скончалась известная французская певица Франс Галль
Французская певица Франс Галль, прославившаяся в 1960-х,...
В Вильнюсе пройдет праздник православного Рождества (9)
7 января на Кафедральной площади столицы Литвы пройдет...
TOP новостей
Центр исследования геноцида и сопротивления: к списку агентов КГБ нужно относиться критически (71)
Относиться к недавно опубликованному журналу...
Литва – вторая с конца в Европе: минималка выше даже в Румынии (11)
С 1 января 2018 г. минимальная зарплата в Литве была...
На учения "Запад" НАТО ответит "Анакондой" (495)
После российско-белорусских учений "Запад", которые...
После выпада миллионеров мэр Вильнюса снова взялся за топор (14)
8 января в вильнюсском районе Жверинас снова слышались...
Работающим в Литве предлагают разные налоги (16)
В настоящее время подоходный налог (ПН) в Литве больше...