"Вчера вечером начался сезон голливудских наград - с ежегодного обряда самопоздравления, в этот раз прошедшего в тени скандала с Харви Вайнштейном, - пишет Риз Блейкли в The Times. - Церемония "Золотой глобус", проводимая в Лос-Анджелесе, - первое существенное мероприятие после того, как против продюсера, однажды названного в Мишурном городе (англ. Tinseltown, прозвище Лос-Анджелеса. - Прим. ред.) "Королем Оскаров", были выдвинуты обвинения в использовании своей власти для ненадлежащего обращения с десятками женщин".
Nicole Kidman
© Scanpix

"Большинство звезд предстали в черном - в знак солидарности с жертвами сексуальных нападений и домогательств, и большинство победителей использовали свои речи, чтобы призвать покончить с текущим положением дел в Голливуде или отдать дань уважения женщинам, высказавшимся в последние месяцы", - сообщает журналистка.

"В телевизионных категориях на церемонии доминировали телесериалы с актрисами в главных ролях, в том числе "Большая маленькая ложь" и "Рассказ служанки". "Маленькую большую ложь" провозгласили лучшим мини-сериалом, а звезды этого шоу Николь Кидман, Лора Дерн и Александр Скарсгард получили награды за актерскую игру", - говорится в статье.

Блейкли упоминает, что весь зал встал, когда Опра Уинфри первой из чернокожих женщин в истории получила награду за достижения в профессиональной области. Уинфри сказала, что предвидит день, когда женщинам не придется больше говорить "Я тоже", имея в виду хэштег #metoo, под которым женщины со всего мира публиковали в интернете рассказы о пережитых сексуальных домогательствах.

NEWSru.com
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