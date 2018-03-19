Третьим финалистом шоу BRAVO! от Литвы стала София Василевските

В воскресенье 18 марта на телеканале LRT Kultura вышел в эфир третий эпизод музыкального шоу ″BRAVO!″.
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В рамках этой программы именитые члены жюри продолжают свой путь по странам Балтии в поисках талантливых молодых исполнителей, чтобы отобрать самых лучших для выступления в финале шоу "BRAVO!". Победитель телешоу получит право на бесплатную запись собственной песни и съёмку клипа.

В литовском кастинге финалистка ″Евровидения″ Эвелина Сашенко предложила трём участницам исполнить известные композиции на сцене ресторана в сопровождении саксофона. По итогам кастинга в финал конкурса попала София Василевските.

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- Я всегда хочу от певца на сцене, во-первых, чтобы он хорошо пел, а во-вторых, это самое важное, чтобы его глаза сияли, - призналась Эвелина Сашенко. - Маленькая София — так и делала. Видно, что-то в ней есть какая-то харизма.

Четвертый выпуск шоу ″BRAVO!″ смотрите на телеканале LRT Kultura в воскресенье 25 марта в 18:45.

Для справки: В шоу ″BRAVO!″ принимают участие вокалисты в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве.

Программа создана ForestBird production и Media Resources production по заказу телеканала ETV+. Главный редактор ETV+ Дарья Саар, генеральный продюсер Михаил Вальтфогель, продюсер Ольга Харчук.

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