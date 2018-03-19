В рамках этой программы именитые члены жюри продолжают свой путь по странам Балтии в поисках талантливых молодых исполнителей, чтобы отобрать самых лучших для выступления в финале шоу "BRAVO!". Победитель телешоу получит право на бесплатную запись собственной песни и съёмку клипа.
В литовском кастинге финалистка ″Евровидения″ Эвелина Сашенко предложила трём участницам исполнить известные композиции на сцене ресторана в сопровождении саксофона. По итогам кастинга в финал конкурса попала София Василевските.
- Я всегда хочу от певца на сцене, во-первых, чтобы он хорошо пел, а во-вторых, это самое важное, чтобы его глаза сияли, - призналась Эвелина Сашенко. - Маленькая София — так и делала. Видно, что-то в ней есть какая-то харизма.
Четвертый выпуск шоу ″BRAVO!″ смотрите на телеканале LRT Kultura в воскресенье 25 марта в 18:45.
Для справки: В шоу ″BRAVO!″ принимают участие вокалисты в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве.
Программа создана ForestBird production и Media Resources production по заказу телеканала ETV+. Главный редактор ETV+ Дарья Саар, генеральный продюсер Михаил Вальтфогель, продюсер Ольга Харчук.
В Новой Вильне покажут шоу-программу "Кролики"
25 марта в Вильнюсе , в Новой Вильне, будет показана...
Третьим финалистом шоу BRAVO! от Литвы стала София Василевските
В воскресенье 18 марта на телеканале LRT Kultura вышел в...
В Литве ни один участник не попал в финал ″BRAVO!″ (1)
В воскресенье 11 марта на телеканале LRT Kultura вышел в...
Ушел из жизни режиссер и народный артист России Отар Джангишерашвили
Он скончался в Волгограде. Известному деятелю культуры...
TOP новостей
Сквернялис: минимальная зарплата будет совершенно иной (6)
Изменения налогов готовят и вскоре представят...
Литва не считает президентские выборы в РФ свободными и демократическими (98)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Что грозит водителям, если они скроют от врачей наличие болезней (1)
В последнее время в Литве нередки ДТП , причиной...
"Содра" наживается за счет больных – пособия не получают тысячи (7)
Многим известно, что если вовремя не заплатить налоги,...
Экономика растет: зарплаты будут расти быстрее, рост цен замедлится (43)
Центробанк Литвы оценил положительные перемены...