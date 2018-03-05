Transcendental Spirit – единственная ночь, когда в единый синтез объединятся 5 искусств

Уже 9 марта в клубе Legendos в одном грандиозном шоу объединятся искусства музыки, движения, освещения и боди-арта. По инициативе таких интерактивных мероприятий, успешно организуемых уже восьмой год, проводится культмероприятие Menų sintezė, наполненное развлекательными и специальными эффектами.
© Organizatorių archyvas

Мощная звуковая система, лазеры и световые эффекты приведут в изумление гостей, не в первый раз посещающих такое мероприятие, а огромное пространство клуба наполнят и украсят массивные инсталляции из флуоресцентных декораций. Посетителям синтеза искусств скучать наверняка не придется, так как своими зрелищными выступлениями их очаруют танцоры, жонглеры, воздушные акробаты и циркачи на ходулях. Здесь также будут проведены выставки художников-живописцев и альтернативного искусства.

Участников этого мероприятия ожидает чрезвычайно качественная музыка! На двух танцполах им будут представлены заслуженные иностранные гости и ветераны литовской сцены.

На сцене psy trance пройдут выступления звезды мирового уровня Liquid Ross’ а из Соединенного Королевства, а еще – основателя Green Tree Records по имени Foose, одного из самых сильных представителей пси сцены своей страны Edessey из Латвии и хорошо узнаваемых литовской публикой Sunflower и Hypnalogic.

На сцене музыки в стиле techno и dub-techno мощности тоже будет в избытке. На ней выступит специальная гостья вечера из Румынии, уже успевшая объехать многие фестивали мирового класса – Mara Lefay, а также тяжеловес литовский техно-сцены Grad U, хорошо известный исполнитель Girių dvasios, скрывающаяся под псевдонимом „Moteris“ Довиле Бутнорюте и Spitzin, выступления которого всегда полны сюрпризов.

Волшебная ночь также будет наполнена развлечениями. Посетителям мероприятия будет предложено испробовать на себе живопись на теле красками, светящимися в ультрафиолетовом освещении, и возможность с помощью той же самой техники продемонстрировать свои художественные таланты выполнением рисунков на черном полотне. Венцом этого необычайного вечера станут дождь из конфетти и сюрпризы спецэффектов.

Transcendental Spirit – это мероприятие, предназначенное не только для любителей музыки psy trance и techno, но и для всех желающих погрузиться в незабываемый синтез искусств.

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