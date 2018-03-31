Раскрашивание яиц
В каждой семье есть свои рецепты раскрашивания яиц – одни используют для этого луковую шелуху, другие – разноцветную краску, купленную в магазине. Самых впечатляющих результатов добьешься, если раскрасишь яйца с помощью воска. Растопи воск и тонкой металлической шпилькой нанеси его на яйцо, формируя замысловатые узоры. После этого раскрась яйцо, а воск сними – и ты увидишь результат своей работы.
Ожидание Пасхальной Бабушки (Velykė)
Считается, что в праздничную ночь к детям приходит Пасхальная Бабушка, известная также под именем Велике. Разъезжает она на запряженной зайцами повозке и всем послушным детям оставляет подарки: крашеные яйца и печенье в форме животных. Ходят слухи, что в последнее время Велике все чаще одаривает детей и шоколадными яйцами.
Праздничное угощение
В первый день Пасхи вся семья собирается за обильно накрытым столом. Кроме яиц, на нем много колбас, мяса и копченостей. Посетители города без труда найдут их, в праздничный период заглянув на любой вильнюсской рынок, так поступают и многие вильнюсцы. Там же можно купить и другую неотъемлемую принадлежность праздничного стола – сдобную пасхальную бабку.
Пасхальные игры
Наевшись досыта, люди нередко переходят к пасхальным играм. Пожалуй, самая популярная из них – катание крашенок. Игроки берут деревянный или картонный лоток и по очереди спускают по нему яйца, стараясь непременно задеть яйцо кого-нибудь из соперников. Тот, у кого это получается, забирает оба яйца. Выигрывает тот, у кого к концу игры набралось больше всего яиц.
Встречи с друзьями
На второй день Пасхи принято навещать родных и друзей. Именно тогда и начинается настоящее веселье. В городе проводится немало мероприятий, поскольку пасхальный понедельник – нерабочий день, и люди проводят его, отрываясь от повседневных забот, даже если это – просто спокойная прогулка по улицам города.
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