Мои дорогие. Вчера был всемирный день СПАСИБО... Благодарения, наверно..🐒 Но я решила сегодня написать об этом.. Чтобы моё Спасибо не потерялось во множестве других.. Я люблю быть неординарной.. Во всём!💪🏻😂 Поэтому. СПАСИБО от всего моего сердца всем и каждому, кто в моей жизни сделал, совершил, подумал или пожелал мне что-то хорошее..🙏🏻 Я очень благодарный человек. И, думаю, благодарить-важнее, чем просить.. Так же, как и у Бога. Спасибо и моим недоброжелателям! И тем, кто уже не знает, как изливать свою завистливую желчь.. Потому что они дают мне понять, что я интересна.👍🏼 Только просьба: не отнимайте хлеб у моего пиар директора Наталии Ракицкой..😂 А многие этот пиар обеспечивают мне бесплатно.😂 Мои дорогие! Спасибо всем хорошим людям! Моим зрителям! Участникам моего проекта «Симфония добра»! И всем любителям моего шпагата.😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #мальдивы #красота #любовь #furaveri #furaveriisland #furaveriresort #furaveriislandresortandspa #maldives #watervilla



A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 12, 2018 at 8:31am PST