Предлагаем вашему вниманию лучшие фотографии с коронными шпагами от А.Волочковой.
Мои дорогие. Вчера был всемирный день СПАСИБО... Благодарения, наверно..🐒 Но я решила сегодня написать об этом.. Чтобы моё Спасибо не потерялось во множестве других.. Я люблю быть неординарной.. Во всём!💪🏻😂 Поэтому. СПАСИБО от всего моего сердца всем и каждому, кто в моей жизни сделал, совершил, подумал или пожелал мне что-то хорошее..🙏🏻 Я очень благодарный человек. И, думаю, благодарить-важнее, чем просить.. Так же, как и у Бога. Спасибо и моим недоброжелателям! И тем, кто уже не знает, как изливать свою завистливую желчь.. Потому что они дают мне понять, что я интересна.👍🏼 Только просьба: не отнимайте хлеб у моего пиар директора Наталии Ракицкой..😂 А многие этот пиар обеспечивают мне бесплатно.😂 Мои дорогие! Спасибо всем хорошим людям! Моим зрителям! Участникам моего проекта «Симфония добра»! И всем любителям моего шпагата.😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #мальдивы #красота #любовь #furaveri #furaveriisland #furaveriresort #furaveriislandresortandspa #maldives #watervilla
Мои дорогие! Как важно уметь радоваться жизни! И быть счастливым! 🙏🏻 Как важно уметь смеяться и радоваться!😂😊 Хочу донести до многих, что более яркого отдыха у меня не было!👍🏼 И ещё. Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих... Я просто с юмором наблюдаю количество лайков на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники..😂 Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите!!!😂 А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их..😂 Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА), будут фото! Всё будет! Попробуйте так сами... Только со скутера не упадите!😂 Важно удержать равновесие на воде..😂И в жизни равновесие тоже важно удержать.. И форму, и стройность ног, и просто доброту и человечность важно удержать.. Но это не многим под силу.. Поэтому, милые, кудахтайте, скряжчите, кусайте логти, пятки, кто, что может..😂 А я буду жить ярко, радоваться и будоражить вас!😂 А кто еще это будет для вас делать?😂 Ржунимагу. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #шпагат #шпагатволочковой #мальдивы #закат #любовь #я #volochkova #ballet #russia #best #love #enjoy #instagood #me
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