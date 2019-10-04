TGIF. Чем заняться в эти выходные в Вильнюсе

Что?
Ярмарка ремесленников
Где?
Улица Савичяус (Savičiaus g.)
Когда?
Субботы, 5 октября, с 11 до 19.
Сколько стоит?
Бесплатно
Прекрасное мероприятие, организованное с целью развитя культурного туризма в Литве. Вы увидите, что Вильнюс - это столица старых европейских традиций, а также получите уникальную возможность углубиться в работу ремесленных мастерских, которые работают уже на протяжении нескольких веков.
Мероприятие в Facebook:
https://www.facebook.com/events/1527176877422917/
Что?
Comedy StandUp
Где?
Pramogų salė "Vakaris Vilnius" (Pamėnkalnio g. 7 / A. Stulginskio g. 8)
Когда?
Воскресенье, 6 октября, в 19.00
Сколько стоит?
12,30 - 16,50 евро
Обворожительные представительницы популярнейших проектов телеканала ТНТ выступят на одной стене! Вас ждет нетипичный юмор и прекрасная возможность узнать, что же на самом деле творится в голове у женщины.
Мероприятие в Facebook:
https://www.facebook.com/events/655686918261246/
Что?
Выставка "ДНК 90-х"
Где?
MO музей (Pylimo g. 17)
Когда?
5 и 6 октября с 10.00
Сколько стоит?
7 евро (для школьников и студентов 3,5 евро)
Выставка, представляющая в новой и интерактивной форме десятилетие истории Литвы - десятилетие великих прорывов и перемен, которые нас сформировали. Все противоречия того времени: эйфория, трансформация, государственное строительство, первые поездки, попытки открыть себя. Как родилась выставка, почему она такая разнообразная и что может открыть посетитель? Вы получите возможность услышать мысли создателей выставки и, возможно, даже их воспоминания о 90-х.
Мероприятие в Facebook:
https://www.facebook.com/events/508759626601560/?event_time_id=508759629934893
Что?
Трибьют-концерт песен группы "Kings of Leon"
Где?
Tamsta Club (A. Strazdelio g. 1)
Когда?
5 октября в 21.00
Сколько стоит?
8 евро
KINGS OF LEON - одна из самых известных рок-групп в мире. Их песни известны слушателям всех возрастов. Воодушевленные этой всемирно популярной американской группой, литовские музыканты семь лет назад создали проект "KINGS OF LEON Tribute LT". Окунитесь в невероятную атмосферу вместе с прекрасной музыкой!
Мероприятие в Facebook:
https://www.facebook.com/events/376012576655401/
Что?
Мастер-класс "Куклы из ваты: картонаж"
Где?
Центр русской культуры (Išganytojo g. 2)
Когда?
5 октября в 12.00
Сколько стоит?
12 евро (регистрация по адресу natalja.kapoce@gmail.com)
Вас ждут ангелочки небесной красоты, дедушки морозы, одетые в старинные одежды, дамы в вечерних платьях и множество деталей и аксессуаров. Полная свобода творчества! Вы создадите неповторимую рождественскую игрушку в технике картонаж и прекрасно проведете время.
Мероприятие в Facebook:
https://www.facebook.com/events/2488743278022251/
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