TGIF. Чем заняться в эти выходные в Вильнюсе

Что?

Ярмарка ремесленников

Где?

Улица Савичяус (Savičiaus g.)

Когда?

Субботы, 5 октября, с 11 до 19.

Сколько стоит?

Бесплатно

Прекрасное мероприятие, организованное с целью развитя культурного туризма в Литве. Вы увидите, что Вильнюс - это столица старых европейских традиций, а также получите уникальную возможность углубиться в работу ремесленных мастерских, которые работают уже на протяжении нескольких веков.

Žolinės atlaidai Krekenavoje © Tomas Markelevičius

Мероприятие в Facebook:

https://www.facebook.com/events/1527176877422917/

Что?

Comedy StandUp

Где?

Pramogų salė "Vakaris Vilnius" (Pamėnkalnio g. 7 / A. Stulginskio g. 8)

Когда?

Воскресенье, 6 октября, в 19.00

Сколько стоит?

12,30 - 16,50 евро

Обворожительные представительницы популярнейших проектов телеканала ТНТ выступят на одной стене! Вас ждет нетипичный юмор и прекрасная возможность узнать, что же на самом деле творится в голове у женщины.

© Organizacijos nuotr.

Мероприятие в Facebook:

https://www.facebook.com/events/655686918261246/

Что?

Выставка "ДНК 90-х"

Где?

MO музей (Pylimo g. 17)

Когда?

5 и 6 октября с 10.00

Сколько стоит?

7 евро (для школьников и студентов 3,5 евро)

Выставка, представляющая в новой и интерактивной форме десятилетие истории Литвы - десятилетие великих прорывов и перемен, которые нас сформировали. Все противоречия того времени: эйфория, трансформация, государственное строительство, первые поездки, попытки открыть себя. Как родилась выставка, почему она такая разнообразная и что может открыть посетитель? Вы получите возможность услышать мысли создателей выставки и, возможно, даже их воспоминания о 90-х.

MO muziejus pristato naują parodą © Rytis Šeškaitis

Мероприятие в Facebook:

https://www.facebook.com/events/508759626601560/?event_time_id=508759629934893

Что?

Трибьют-концерт песен группы "Kings of Leon"

Где?

Tamsta Club (A. Strazdelio g. 1)

Когда?

5 октября в 21.00

Сколько стоит?

8 евро

KINGS OF LEON - одна из самых известных рок-групп в мире. Их песни известны слушателям всех возрастов. Воодушевленные этой всемирно популярной американской группой, литовские музыканты семь лет назад создали проект "KINGS OF LEON Tribute LT". Окунитесь в невероятную атмосферу вместе с прекрасной музыкой!

Мероприятие в Facebook:

https://www.facebook.com/events/376012576655401/

Что?

Мастер-класс "Куклы из ваты: картонаж"

Где?

Центр русской культуры (Išganytojo g. 2)

Когда?

5 октября в 12.00

Сколько стоит?

12 евро (регистрация по адресу natalja.kapoce@gmail.com)

Вас ждут ангелочки небесной красоты, дедушки морозы, одетые в старинные одежды, дамы в вечерних платьях и множество деталей и аксессуаров. Полная свобода творчества! Вы создадите неповторимую рождественскую игрушку в технике картонаж и прекрасно проведете время.

Мероприятие в Facebook:

https://www.facebook.com/events/2488743278022251/