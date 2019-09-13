TGIF. Чем заняться в эти выходные в Вильнюсе

Что?
Ярмарка народов
Где?
Проспект Гедиминаса, сквер Одминю, Жемайтес, Кафедральная площадь, Лукишская площадь
Когда?
13-15 сентября
Сколько стоит?
Бесплатно
На ярмарке будут представлены ремесла, национальная кухня, обычаи и традиции живущих в Литве народов. Свои работы представят около 400 ремесленников, представителей народного искусства, пекарей и поваров. Отличная возможность поближе познакомиться с особенностями каждого народа.
Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/909804296058383/
Что?
Loftas Fest'19
Где?
Фабрика искусств Loftas (Швитригалос 29)
Когда?
18:00 13 сентября - 06:00 15 сентября
Сколько стоит?
От 19 евро (концерты), но отдохнуть рядом и посмотреть на инсталляции можно бесплатно
Loftas Fest, несомненно, является одним из крупнейших и самых разнообразных художественных проектов, рожденных 8 лет назад. В одном пространстве он соединяет музыку, уличное искусство, инсталляции, современный танец, театр, дизайн и многое другое. Прекрасная возможность для молодежи окунуться в особую атмосферу Вильнюса и встретить новых интересных людей.
Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/272064553691881/
Что?
Open Gallery ‘2019
Где?
Open Gallery (Панерю 37)
Когда?
19:00 13 сентября - 00:00 15 сентября
Сколько стоит?
Бесплатно
Уникальная галерея под открытым небом находится в районе Науяместис, Вильнюс, в промышленном дворе бывшего завода Elfa. Открытая галерея уже стала центром притяжения не только жителей Вильнюса, но и гостей города. Уникальная возможность стать ближе к искусству и замечательно провести время.
Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/366556520953078/
Что?
Gdanskas Vilniuje 2019
Где?
Проспект Гедиминаса, Вильнюсская ратуша
Когда?
16:00 13 сентября - 23:00 14 сентября
Сколько стоит?
Бесплатно
В восьмой раз культурный обмен и партнерские связи между городами-побратимами в Вильнюсе дают уникальную возможность познакомиться с культурой соседней Польши и достижениями гданьских художников. В программе заявлены концерты, кино под открытым небом и другие активации.
Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/420982455197542/
Что?
“Trenerio dukra” - Кино под открытым небом
Где?
Площадь В. Кудирки
Когда?
21:00 14 сентября
Сколько стоит?
Бесплатно
Доводилось ли вам смотреть кино под открытым небом? Нет? Тогда вам однозначно следует заглянуть на площадь В. Кудирки для просмотра нового фильма. Захватите пледы и горячий чай, чтобы не замерзнуть.
Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/359781164908670/
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