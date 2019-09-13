TGIF. Чем заняться в эти выходные в Вильнюсе

Что?

Ярмарка народов

Где?

Проспект Гедиминаса, сквер Одминю, Жемайтес, Кафедральная площадь, Лукишская площадь

Когда?

13-15 сентября

Сколько стоит?

Бесплатно

Tautų mugė © DELFI / Modesta Meškė

На ярмарке будут представлены ремесла, национальная кухня, обычаи и традиции живущих в Литве народов. Свои работы представят около 400 ремесленников, представителей народного искусства, пекарей и поваров. Отличная возможность поближе познакомиться с особенностями каждого народа.

Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/909804296058383/

Что?

Loftas Fest'19

Где?

Фабрика искусств Loftas (Швитригалос 29)

Когда?

18:00 13 сентября - 06:00 15 сентября

Сколько стоит?

От 19 евро (концерты), но отдохнуть рядом и посмотреть на инсталляции можно бесплатно

Eitvydo Kinaičio nuotr.

Loftas Fest, несомненно, является одним из крупнейших и самых разнообразных художественных проектов, рожденных 8 лет назад. В одном пространстве он соединяет музыку, уличное искусство, инсталляции, современный танец, театр, дизайн и многое другое. Прекрасная возможность для молодежи окунуться в особую атмосферу Вильнюса и встретить новых интересных людей.

Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/272064553691881/

Что?

Open Gallery ‘2019

Где?

Open Gallery (Панерю 37)

Когда?

19:00 13 сентября - 00:00 15 сентября

Сколько стоит?

Бесплатно

Open Gallery © Organizacijos nuotr.

Уникальная галерея под открытым небом находится в районе Науяместис, Вильнюс, в промышленном дворе бывшего завода Elfa. Открытая галерея уже стала центром притяжения не только жителей Вильнюса, но и гостей города. Уникальная возможность стать ближе к искусству и замечательно провести время.

Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/366556520953078/

Что?

Gdanskas Vilniuje 2019

Где?

Проспект Гедиминаса, Вильнюсская ратуша

Когда?

16:00 13 сентября - 23:00 14 сентября

Сколько стоит?

Бесплатно

В восьмой раз культурный обмен и партнерские связи между городами-побратимами в Вильнюсе дают уникальную возможность познакомиться с культурой соседней Польши и достижениями гданьских художников. В программе заявлены концерты, кино под открытым небом и другие активации.

Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/420982455197542/

Что?

“Trenerio dukra” - Кино под открытым небом

Где?

Площадь В. Кудирки

Когда?

21:00 14 сентября

Сколько стоит?

Бесплатно

Доводилось ли вам смотреть кино под открытым небом? Нет? Тогда вам однозначно следует заглянуть на площадь В. Кудирки для просмотра нового фильма. Захватите пледы и горячий чай, чтобы не замерзнуть.

Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/359781164908670/