Коллектив, отметивший в феврале свое 40-летие, даст спектакли в Вильнюсе, Таллине, Риге и Светлогорске. Гастроли продлятся с 17 по 24 марта. Зрители четырех городов впервые увидят балет «Чайковский. PRO et CONTRA», посвященный жизненному и творческому пути гениального композитора.

Тур откроется единственным выступлением труппы Бориса Эйфмана в Таллине. Спектакль в этом городе пройдет 17 марта в Концертном доме Nordea. 19 и 20 марта Театр будет гастролировать в Риге. Артистов примет сцена Латвийской национальной оперы. Отметим, что предыдущая встреча публики обеих прибалтийских столиц с петербургской труппой состоялась в феврале 2017 года. Тогда рижским и таллинским ценителям танца был представлен спектакль «Роден, ее вечный идол». Кроме того, год назад в столице Эстонии исполнялся балет «Евгений Онегин».

22 марта постановка «Чайковский. RPO et CONTRA» будет показана в Вильнюсе. Местом проведения гастролей станет Литовский национальный театр оперы и балета. Завершится прибалтийский тур 24 марта спектаклем в Светлогорске. Труппа выйдет на сцену открытого в 2015 году концертного комплекса «Янтарь-холл».

Информация о спектакле:

Балет Бориса Эйфмана «Чайковский. PRO et CONTRA» – итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира великого композитора. Премьера состоялась незадолго до юбилея Эйфмана, который 22 июля 2016 года отметил 70-летие. В ноябре за исполнение партии Антонины Милюковой, жены Чайковского, солистке Театра Любови Андреевой была вручена премия «Золотой Софит». Артистический ансамбль балета «Чайковский. PRO et CONTRA» удостоился специального приза экспертного совета «Золотого Софита».

П. И. Чайковский – самый любимый композитор Эйфмана. На его музыку хореографом поставлены такие знаковые спектакли, как «Идиот» (1980), «Красная Жизель» (1997), «Мусагет» (2004), «Анна Каренина» (2005) и «Евгений Онегин» (2009). Отдельно необходимо отметить балет «Чайковский», выпущенный в 1993 году и с неизменным успехом демонстрировавшийся по всему миру. Сегодня Борис Эйфман предлагает новое, оригинальное пластическое высказывание, соответствующее современным художественным и технологическим возможностям балетного театра, – спектакль «Чайковский. PRO et CONTRA».

«Обращаясь на протяжении многих лет к музыке Чайковского, я понял, насколько глубок, бездонен мир композитора. Осознал разнообразие тем, связанных с его творчеством, психической сущностью, взаимоотношениями с близкими. Все это не было в достаточной степени исследовано мной ранее. Мне хотелось создать произведение, в котором я мог бы глубже погрузиться в стихию творческих мук Чайковского», - говорит Эйфман.

Хореографический текст новой постановки отличается разнообразием и предельно точно передает внутренние переживания героев. Изобретательность пластического языка позволила Борису Эйфману проницательно исследовать внутренний личностный раскол, который мучительно переживался Чайковским, стал источником невыносимых душевных страданий и предопределил трагически исповедальное звучание его произведений.

Балет с триумфом исполнялся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне, Парме, Хельсинки и Москве. В 2017 году прошли съемки фильма-балета «Чайковский. PRO et CONTRA».